Rassismusvorwürfe: DOSB-Chef springt DFB zur Seite

Präsident Hörmann bezeichnet Deutschen-Fußball-Bund als Stütze in Integration - vor 49 Minuten

FRANKFURT - Der Deutsche Olympische Sportbund hat den DFB gegen Rassismusvorwürfe des ehemaligen Nationalspielers Mesut Özil in Schutz genommen.

Der Präsidente des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, nimmt den Deutschen-Fußball-Bund nach der Rassismus-Debatte in Schutz. © Friso Gentsch/dpa



"Ganz Sportdeutschland profitiert von der großen integrativen Kraft des Fußballs", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann am Mittwoch laut einer Mitteilung. Den Deutschen Fußball-Bund habe man in der Vergangenheit "stets als wichtigen Begleiter und aktiven Unterstützer in Fragen von Integration erlebt". Der DOSB sei dankbar für dieses Engagement.

"Die sehr kontroverse und durchaus schwierige sowie für viele schmerzvolle Diskussion der vergangenen Tage hat die besondere Bedeutung des Themas Integration für unser ganzes Land aufgezeigt", sagte Hörmann. Für die 90.000 Vereine in Deutschland mit ihren acht Millionen Ehrenamtlichen sei das Thema Integration eines der wichtigen, "denn Sport verbindet über Hautfarbe, Sprachen, politische Haltung und Religionen hinweg".

