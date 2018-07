Rauball über Özil: Rassismusvorwürfe nicht hinnehmbar

BERLIN - Mesut Özils krachende Abrechnung mit Medien, Sponsoren und Verband hatte am Sonntag für Schlagzeilen gesorgt, auch wegen der schwerwiegenden Vorwürfe des 29-Jährigen. DFL-Präsident Reinhard Rauball hat die Rassismusvorwürfe des Ex-Nationalspielers gegen den Deutschen Fußball-Bund nun aber zurückgewiesen.

Reinhard Rauball ist seit August 2007 Vorsitzender des Ligaverbandes. © Carmen Jaspersen/dpa



"Es ist in keiner Weise hinnehmbar, wenn der DFB und seine Spitze pauschal in Zusammenhang mit Rassismus gerückt werden", wird der 71-Jährige in einer Mitteilung der Deutschen Fußball Liga vom Montag zitiert.

"Der deutsche Fußball hat mit unzähligen Aktionen bewiesen, dass er sich für Integration, ein faires Miteinander und ein weltoffenes Land engagiert", heißt es in der Erklärung weiter. "In den vergangenen Wochen sind offensichtlich von allen Seiten Fehler gemacht worden. Die Abrechnung von Mesut Özil schießt aber über jedes nachvollziehbare Maß hinaus und lässt keinerlei Selbstkritik erkennen." Unabhängig von der Art und Weise seines Rücktritts sei dem 29 Jahre alten Özil für seinen Einsatz in 92 Länderspielen zu danken.

Özil hatte am Sonntag seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt. Er prangerte Rassismus-Erfahrungen an und beklagte, DFB-Funktionäre hätten seine türkischen Wurzeln nicht respektiert. Vor der Fußball-WM in Russland war Özil scharf kritisiert worden, weil er und Ilkay Gündogan sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hatten fotografieren lassen.

