Regensburg unterliegt Dresden - Sieben Tore in Darmstadt

Kiel schießt sich an die Spitze - Remis in der Hauptstadt - vor 27 Minuten

AUE - Die 2. Liga hat einen neuen Tabellenführer: Mit einem klaren 3:0-Sieg in Aue hat sich Holstein Kiel an die Spitze geschoben. Ingolstadt fuhr beim FC St. Pauli ein klares 4:0 ein, in Sandhausen wurde hektisch diskutiert. Und Jahn Regensburg bleibt heimschwach.

Alles gelb: Die Dresdner Spieler feiern in Regensburg vor ihrer Kurve. © Sascha Janne/dpa



Alles gelb: Die Dresdner Spieler feiern in Regensburg vor ihrer Kurve. Foto: Sascha Janne/dpa



VfL Bochum - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:1)

Passend zum Dienstjubiläum von Trainer Frank Schmidt hat der 1. FC Heidenheim seinen Negativtrend in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Am Sonntag gelang den Heidenheimern ein 2:1 (1:1)-Sieg beim VfL Bochum. Das Team von Coach Schmidt, der am Sonntag auf den Tag genau vor zehn Jahren seinen Dienst beim FCH antrat, punktete erstmals wieder nach zuletzt drei Niederlagen. Die Bochumer Führung durch Robbie Kruse (13. Minute) vor 13.236 Zuschauern glich Robert Glatzel schon drei Minuten später per Kopfball aus. In der Schlussphase sorgte Mathias Wittek (73.) nach einer Ecke ebenfalls per Kopfball für den Siegtreffer der Gäste.

SSV Jahn Regensburg - SG Dynamo Dresden 0:2 (0:0)

Der Heimfluch von Aufsteiger Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich gegen Dynamo Dresden fortgesetzt. Die Oberpfälzer verloren beim 0:2 (0:0) gegen die Sachsen auch Spiel drei in der Continental Arena. In einer intensiven Partie mit vielen Zweikämpfen sorgte ein Doppelschlag für den ersten Auswärtssieg von Dynamo. Vor 14.831 Zuschauern traf Sascha Horvath nach einem schnellen Angriff der Gäste über die linke Seite (48. Minute). Nur drei Minuten später konnte Aias Aosman per Foulelfmeter nachlegen. Horvath war zuvor gefoult worden. Die Regensburger waren engagiert, es fehlte aber im Offensivspiel an Ideen und Zug zum Tor.

SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld 4:3 (1:2)

Weltmeister Kevin Großkreutz hat Darmstadt 98 zu einem Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Beim 4:3 (1:2)-Erfolg gegen Arminia Bielefeld traf der 29-Jährige zweimal. Die Arminia ging durch Andreas Voglsammer (20. Minute) und Fabian Klos (35.) zweimal in Führung. Doch Großkreutz traf vor 15.700 Zuschauern zum 1:1 (31.) und 3:2 (64.) für die "Lilien". Die anderen Darmstädter Tore erzielten Immanuel Höhn (53.) und Neuzugang Artur Sobiech (84.). Sören Brandy konnte in der Nachspielzeit nur verkürzen (90.+3). Darmstadt verdiente sich diesen Sieg durch eine starke zweite Halbzeit und ist jetzt punktgleich mit Tabellenführer Kiel.

FC St. Pauli - Ingolstadt 0:4 (0:4)

Ingolstadt hat am Samstag den zweiten Saisonsieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl gewann beim FC St. Pauli vor 29.380 Zuschauern mit 4:0 (4:0). Der Bundesliga-Absteiger ging durch einen Freistoß-Treffer von Sonny Kittel (10.) in Führung.

Nach einem misslungenen Klärungsversuch von Bernd Nehrig baute Christian Träsch die Führung in der 33. Minute aus. Sieben Minuten später war es erneut St.-Pauli-Kapitän Nehrig, der den Ball verlor und das 0:3 durch Dario Lezcano einleitete. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf erneut Kittel dann zum Pausen- und Endstand.

SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga. Der Traditionsclub aus der Pfalz unterlag mit 0:1 (0:0) beim SV Sandhausen. Nach sechs Spieltagen mit nur zwei Punkten und drei Toren wird die Luft für Trainer-Routinier Norbert Meier immer dünner. Vor 8103 Zuschauern im Hardtwaldstadion erzielte Lucas Höler (68. Minute) das Tor des Tages.

Für viel Aufregung sorgte eine Szene nach 62 Minuten: Sandhausens Tim Kister hatte im eigenen Strafraum offensichtlich einen Pfiff gehört und legte sich den Ball mit der Hand zum Freistoß zurecht. Schiedsrichter René Rohde zeigte zunächst Handelfmeter für Lautern an, gab aber nach längerer Diskussion Schiedsrichterball.

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 0:3 (0:2)

Holstein Kiel ist mit einem 3:0-Sieg beim FC Erzgebirge Aue an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga geklettert. Der Aufsteiger verdarb damit am Freitagabend die Heimpremiere von Aue-Coach Hannes Drews, der von der U19 der Kieler nach Sachsen gewechselt war. Alexander Mühling (15. Minute) und Marvin Ducksch (41./78.) erzielten vor 8000 Zuschauern die Tore - alle mit platzierten Schüssen von der Strafraumgrenze.

Für die Schleswig-Holsteiner war es bereits der vierte Sieg in Serie. Mit 13 Zählern ist Kiel punktgleich mit Fortuna Düsseldorf, hat aber mehr Treffer. Aues Erfolgsserie von drei Partien ohne Niederlage ist gerissen.

Union Berlin - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig haben jeweils auch im vierten Ligaspiel in Serie nicht gewonnen. Die Hauptstädter und die Niedersachsen trennten sich 1:1. Simon Hedlund brachte die Gastgeber vor 21.114 Zuschauern an der "Alten Försterei" nach Ablage von Sebastian Polter in Führung (53. Minute). Christoffer Nyman sorgte nach einer Eingabe von Salim Khelifi für den Braunschweiger Ausgleich (62.).

Union ist nach sechs Spielen mit neun Punkten vorläufig Tabellen-Sechster. Die Eintracht steht nach dem vierten 1:1 nacheinander mit acht Punkten auf Rang acht. Die Partie hatte mit einer halben Stunde Verspätung begonnen, da viele Gästefans wegen einer Autobahnsperrung zu spät in der Hauptstadt ankamen.

dpa