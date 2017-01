Das geht besser! In ihrem zweiten Härtetest im neuen Jahr kassierte das Kleeblatt in Bochum eine 0:3-Niederlage. In der ersten Hälfte geriet die Spielvereinigung zunächst stark unter Druck und in Rückstand. Danach fing sich die Mannschaft von Janos Radoki, musste am Ende aber dennoch in eine 0:3-Niederlage einwilligen. © Sportfoto Zink / WoZi