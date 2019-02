Marek Mintal hat die Herzen der FCN-Anhängerschaft rasant und nachhaltig erobert. Wenige haben es in der wechselhaften Vereinsgeschichte geschafft, wie er Aufnahme in den Heroen-Kreis um Max Morlock zu finden. Mittlerweile gibt Marek seine fußballerischen und menschlichen Fähigkeiten an junge Spieler weiter. Und das seit dem 12. Februar 2019 sogar wieder als Co-Trainer der Profis.

Michael Köllner stieg im Sommer mit einem erfrischenden Club nach vier Jahren Unterhaus wieder in die Bundesliga auf. Nur wenige Monate später ist man beim FCN am sportlichen Abgrund angekommen: Nach 15 sieglosen Spielen war Köllner als Trainer nicht mehr zu halten, in der Pressekonferenz am Dienstag teilte Aufsichtsratssprecher Thomas Gretlein mit, dass der Verein sich von seinem Coach trennen werde. Wer wird seine Nachfolge in Nürnberg übernehmen? Was gibt der Markt überhaupt her? Hier kommt der (nicht immer ganz ernst gemeinte) Kandidatencheck!