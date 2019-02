Rekord! Shiffrin holt zum vierten Mal WM-Gold im Slalom

Die deutsche Skirennfahrerin Geiger war im Pech - vor 1 Stunde

ARE - Die erfolgreichste Skirennfahrerin dieser TitelkämpfeMikaela Shiffrin holt im Slalom zum vierten Mal in Serie den Weltmeistertitel. Die Amerikanerin stellt damit einen neuen Rekord auf. Die Deutsche Christina Geiger hatte Pech, Lena Dürr erreicht Platz elf.

Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin freut sich in Are über ihren vierten WM-Sieg im Slalom in Folge. © Michael Kappeler



Mikaela Shiffrin schreibt weiter Ski-Geschichte und ist zum vierten Mal in Serie Weltmeisterin im Slalom. Wie beim Super-G-Gold zum Auftakt in Are war die 23-Jährige aus den USA am Samstag nicht zu schlagen. Vier WM-Titel in Serie in einer Disziplin sind ein Rekord.

Mit zweimal Gold und einmal Bronze in Are ist Shiffrin zudem die erfolgreichste Skirennfahrerin dieser Titelkämpfe. Silber mit 0,58 Sekunden Rückstand holte sich Anna Swenn Larsson aus Schweden. Bronze ging an Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei.

Christina Geiger schied nach Platz sieben im ersten Lauf im Finale kurz vor dem Ziel aus und verpasste einen Spitzenplatz, Lena Dürr kam auf Rang elf (+4,25). Auch die als Führende in das Finale gestartete Schweizerin Wendy Holdener rutschte aus und fiel weit zurück.

dpa