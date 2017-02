Rekordkulisse: Knappe VfL-Niederlage im Regionalliga-Topspiel

Treuchtlinger mussten sich bei Coburg erst kurz vor Schluss geschlagen geben - vor 28 Minuten

COBURG - Es hat nicht ganz gereicht für die VfL-Baskets: Trotz einer furiosen Aufholjagd im letzten Viertel mussten sich die Treuchtlinger Korbjäger am Freitagabend im Topspiel der 1. Regionalliga Südost knapp mit 89:93 beim BBC Coburg geschlagen geben.

Großer Treuchtlinger Block in der Coburger Arena: Nach der knappen Niederlage im Regionalliga-Topspiel bedankten sich die VfL-Baskets bei ihren zahlreichen mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung. © Uwe Mühling



Großer Treuchtlinger Block in der Coburger Arena: Nach der knappen Niederlage im Regionalliga-Topspiel bedankten sich die VfL-Baskets bei ihren zahlreichen mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung. Foto: Uwe Mühling



Das Resultat bedeutete zugleich eine Vorentscheidung im Titelrennen, denn die Oberfranken (34 Punkte) haben nun zwei Siege mehr auf dem Konto als die Mittelfranken (30) und haben damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und Sprung in die 2. Bundesliga ProB getan. Der ambitionierte Aufsteiger Coburg hat es jetzt selbst in der Hand, den Durchmarsch perfekt zu machen.

Wenn man bedenkt, dass der VfL das Hinspiel noch mit 70:65 gewonnen hatte, dann sieht man auch gleich, woran es nun bei den Gästen im Rück- und Nachholspiel haperte. Mit einer vor allem in der ersten Hälfte zu schwachen Verteidigungsleistung gestatteten sie dem Gegner zu viele, oft leichte Punkte und mussten im Prinzip das komplette Spiel einem Rückstand hinterherlaufen.

Vor der absoluten Regionalliga-Rekordkulisse von rund 1570 Zuschauern – darunter viele mitgereiste Treuchtlinger Fans – und bei bester Basketballstimmung aus beiden Lagern gewann Coburg das erste Viertel mit 27:20 und erhöhte bis zur Pause auf 51:39. Im dritten Durchgang kämpften sich die Altmühltaler zwischenzeitlich ganz gut heran, gingen aber mit einem 64:73-Rückstand in das letzte Viertel. Hier warfen die BBCler einen 16-Punkte-Vorsprung zum 85:69 heraus (33. Spielminute) und alles schien gelaufen.

Die Treuchtlinger nutzen ihre Chancen nicht

Trotz dieser schier aussichtlosen Lage gaben die Gäste nicht auf, zeigten eine tolle Moral und meldeten sich nach einem beeindruckenden 12:0-Lauf wieder zurück. 64 Sekunden vor Schluss brachte Simon Geiselsöder den VfL mit zwei Freiwürfen auf 87:89 heran. In der Schlussminute knisterte es vor Spannung, allerdings konnten die Treuchtlinger ihre Chancen zum Ausgleich oder gar zur Führung nicht mehr nutzen. Coburg machte schließlich den 93:89-Endstand perfekt.

Mit Tim Eisenberger (24 Punkte), Simon Geiselsöder (23) und Stefan Schmoll (20) stellte der VfL die drei Topscorer des Abends. Zweistellig traf auch Florian Beierlein (16). Bei Coburg waren Steffen Walde (19), Jordan Burris-Morton (17) und Ex-Bundesliga-Spieler Fabian Franke (16) die besten Werfer.

Am Sonntag geht es für beide Teams weiter

Für VfL-Trainer Stephan Harlander war es am Ende ein "verdienter Sieg" des Spitzenreiters, dem die Treuchtlinger allerdings auch eine Spitzenleistung abverlangt hätten. Der Coburger Coach Simon Bertram zog den sprichwörtlichen Hut vor dem Tabellenzweiten. Wenn es im Basketball Unentschieden geben würde, wäre das an diesem Abend aus seiner Sicht das gerechte Ergebnis gewesen.

So aber gehen die Coburger mit klaren Vorteilen in die verbleibenden sieben Partien der Saison. Bereits am Sonntag, 19. Februar, geht es für die beiden Topteams mit Heimspielen weiter: Coburg erwartet um 16.00 Uhr Zwickau, Treuchtlingen empfängt um 17.00 Vilsbiburg. "Dieses Spiel sollten wir als neues Highlight sehen", sagt VfL-Coach Harlander.

Die Spielstatistik

BBC Coburg: Steffen Walde (19 Punkte), Jordan Burris-Morton (17 Punkte, 9 Rebounds), Fabian Franke (16), Kevin Eichelsdörfer (14), Daniel Stawowski (13 Punkte, 10 Rebounds), Eividas Molosciakas (10), Yasin Turan (3), Stefan Wyczisk (1), Michael Herold.

VfL Treuchtlingen: Tim Eisenberger (24 Punkte, davon drei Dreier, 8 Rebounds, 14 Assists), Simon Geiselsöder (23 Punkte, davon 4 Dreier), Stefan Schmoll (20 Punkte, 12 Rebounds), Florian Beierlein (16), Arne Stecher (6), Jonathan Schwarz, Jonas Rauch, Nico Jahnel, Tobias Heinz, Kevin Vogt.

Zuschauer: 1570 in der HUK-Coburg-Arena.

Uwe Mühling