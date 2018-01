Der Club tat sich beim Restrundenstart gegen Jahn Regensburg über weite Strecken richtig schwer und war zweimal nicht unverdient im Hintertreffen. Die wenigen guten Momente in seinem Spiel nutzte der FCN immerhin, um einen Zähler in Nürnberg zu behalten. Wie schlecht oder gut der Club wirklich war, können Sie jetzt genau bestimmen.

Ein heißes Duell gegen die Haie: Am Mittwochabend empfangen die Thomas Sabo Ice Tigers den Konkurrenten aus Köln. Vor der Saison vermuteten viele Experten beide Teams auf Augenhöhe - inzwischen liegen aber satte 25 Punkte zwischen Nürnberg und dem achtfachen Meister. Worauf es beim Duell in der Arena ankommt, weiß NZ-Sportredakteur Florian Jennemann.

Nach drei Niederlagen in Folge haben die Thomas Sabo Ice Tigers am Freitagabend wieder gewonnen. Das 2:1 gegen die Grizzlys Wolfsburg war schön, aber viel Zeit, sich darüber zu freuen, hat Nürnberg nicht. Weiter geht es schon am Sonntag um 14 Uhr bei den Schwenninger Wild Wings. Worauf es ankommt, analysiert NN-Sportredakteur Michael Fischer im neuesten Bandencheck.