Drin ist drin! Das Kleeblatt punktet sich für Derby warm Aus Kleeblatt-Sicht war das Spiel auf dem Dallenberg über weite Strecken eine Tortur. In der ersten Hälfte kam von der Spielvereinigung wenig, im zweiten Durchgang rasch das 0:1. Doch dann sorgte ein Würzburger, der einem anderen Würzburger den Ball an die Brust faustete dafür, dass das Aufwärmprogramm für das große Frankenderby gegen Nürnberg doch so einigermaßen gelang.

Cold as Ice Tigers: So klappt's gegen die Fischtown Pinguins Ja, sind denn schon wieder Playoffs? Nein, noch nicht ganz. Noch einmal präsentieren sich die Thomas Sabo Ice Tigers ihren Fans in der Punkterunde. Am Freitagabend stellen sich ab 19.30 Uhr die Fischtown Pinguins in der Arena Nürnberger Versicherung vor – vielleicht nicht zum letzten Mal in dieser Saison.

Eigentor und los! Ice Tigers belohnen sich gegen Iserlohn Es begann mit einem Eigentor der Roosters, das es ja eigentlich statistisch gesehen ja gar nicht gibt. Und es endete mit David Steckel, der die Hartgummischeibe in letzter Sekunde in Iserlohns Kasten beförderte. Dieses Eishockeyspiel, das drittletzte in der Hauptrunde, hatte es in sich und mit Nürnberg einen am Ende strahlenden Sieger!