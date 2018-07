Die deutsche Leichtathletik-Elite gastierte am Wochenende im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Da, wo sonst der Club die sportlichen Akzente setzt, sorgten auch am Sonntag wieder Spitzenathleten aus ganz Deutschland für sportliche Highlights. Auch ein Lokalmatador wusste dabei zu überzeugen.

Detlef, Dirk und Co. machten es möglich: Früher, da waren Deutsche in der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, eher Exoten. Inzwischen zählen die Korbjäger aus "Good old Germany" zu verlässlichen Importen, in der laufenden Spielzeit gehen gleich fünf von ihnen für NBA-Teams aufs Parkett. Wir zeigen, auf wen sich deutsche Basketball-Fans 2018/19 freuen dürfen!