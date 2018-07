"Respekt vor dem Amt": Özil erklärt Erdogan-Foto

Nationalspieler äußert sich erstmals öffentlich zur Affäre - vor 1 Stunde

LONDON - Erstmals seit dem umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten hat sich Mesut Özil auf Twitter zur Affäre geäußert. Der 29-Jährige habe sich aus "Respekt vor dem politischen Amt" mit Recep Tayyip Erdogan getroffen - und betont, sich damit nicht zur Politik Erdogans geäußert zu haben.

"Die vergangenen Wochen haben mir Zeit gegeben, um zu reflektieren", beginnt Özil das Statement, das der Nationalspieler auf Twitter veröffentlichte. Nachdem sich der Arsenal-Star im Mai, wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland, mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan traf und ablichten ließ, prasselte Kritik auf Özil und dessen Mannschaftskollegen Ilkay Gündogan ein. Nun veröffentlichte der von vielen zum Sündenbock erklärte Mittelfeldstratege ein englischsprachiges Statement und erklärt die Beweggründe.

"Obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin, ist mein familiärer Hintergrund tief in der Türkei verwurzelt. Ich habe zwei Herzen, ein deutsches und ein türkisches", teilt Özil seinen 23 Millionen Followern beim Kurznachrichtendienst mit. Der 29-Jährige rechtfertigt das Treffen mit Respekt vor dem politischen Amt und betont, sich mit Erdogan über Fußball unterhalten zu haben. "Mein Beruf ist Fußballer, nicht Politiker, und unser Treffen war keine Billigung jedwelcher Politik".

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74