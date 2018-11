Revanche für RB? Leipzig zu Gast beim kleinen Bruder

SALZBURG - Rasenballsport Leipzig will sich heute Abend für den Ausrutscher aus dem Hinspiel bei RB Salzburg revanchieren. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen könnten, wenn die Konkurrenz ausrutscht, den Gruppensieg bereits perfekt machen.

Im Duell der Rasenballklubs dürfte es heute Abend ordentlich zur Sache gehen. Foto: Hendrik Schmidt



Ralf Rangnick muss improvisieren. Der Druck auf das Team des 60 Jahre alten Trainers und Sportdirektors ist gewaltig. RB Leipzig will international im Geschäft bleiben. Ein Sieg beim FC Red Bull Salzburg wäre dafür mehr als förderlich. Problem: Leipzig fehlen beim Spiel am heutigen Donnerstag (18.55 Uhr/Nitro und DAZN) Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Diego Demme und Kevin Kampl - vier Kreativspieler. Das Mittelfeld des Tabellenvierten der Bundesliga ist praktisch nicht vorhanden.

Fegt Frankfurt auch Marseille weg?

Eintracht Frankfurt will die nächste Europa-Party zelebrieren. Im Heimspiel gegen Olympique Marseille strebt der hessische Fußball-Bundesligist heute (21.00 Uhr/DAZN) in der mit 47.000 Fans ausverkauften Arena den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel an. "Wir sind hungrig", verkündete Eintracht-Trainer Adi Hütter. Zehn Pflichtspiele nacheinander ist der DFB-Pokalsieger nun schon ungeschlagen. Diese stolze Serie hat die Hessen in der Bundesliga auf Rang drei und in der Europa League vorzeitig in die K.o.-Phase gebracht. Mit zwölf Zählern führt die Eintracht die Gruppe H vor Lazio Rom (9) an. Sollten die Italiener zur gleichen Zeit gegen Apollon Limassol patzen, könnte Frankfurt schon vor dem Showdown am 13. Dezember in der Ewigen Stadt den Gruppensieg perfekt machen.

Leverkusen lechzt nach Erfolgserlebnissen

Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich lässt nach der bereits sicheren Qualifikation für die K.o.-Runde in der Europa League kräftig rotieren und wird im vorletzten Gruppenspiel gegen Ludogorez Rasgrad heute (18.55/DAZN) auch Ersatztorhüter Ramazan Özcan einsetzen. "Man kann mit allem rechnen", sagte Herrlich am Mittwoch und kündigte an: "Rambo lassen wir auch spielen. Er hat das verdient, aufgrund seiner Leistung." Herrlich betonte aber auch: "Wir machen keine Geschenke. Das Ziel bleibt der Gruppensieg."

