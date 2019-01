Ribery und Robben bereiten sich auf Comeback vor

Nach ihren Verletzungen nehmen die Bayern-Spieler das Training wieder auf - vor 29 Minuten

MÜNCHEN - Die Bayern-Star Ribery und Robben beginnen wieder mit individuellem Training, bevor die Mannschaft sich am Dienstag auf das nächste Spiel vorbereiten wird. Die beiden Flügelspieler waren aufgrund von muskulären Problemen ausgefallen und werden sich nun wieder an den Trainingsstand des Teams heranarbeiten.

Die Flügelspieler Ribéry und Robben absolvieren wieder ihre ersten Laufeinheiten. © Matthias Balk (dpa)



Die Flügelspieler Ribéry und Robben absolvieren wieder ihre ersten Laufeinheiten. Foto: Matthias Balk (dpa)



Franck Ribery und Arjen Robben haben beim FC Bayern München am trainingsfreien Tag ihrer Fußball-Kollegen intensiv für ihre Comebacks gearbeitet. Der 35 Jahre alte Ribery absolvierte am Montag erstmals nach seinem im Trainingslager in Katar erlittenen Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder Laufrunden.

Für Robben stand nach Vereinsangaben ein individuelles Programm mit Lauf- und Passübungen auf dem Programm. Der 34 Jahre alte Holländer hatte wegen Oberschenkelproblemen wie auch Ribéry den Rückrundenstart gegen 1899 Hoffenheim (3:1) am vergangenen Freitag verpasst.

Trainer Niko Kovac nimmt mit seinem Team am Dienstag mit einem öffentlichen Training die Vorbereitung auf das erste Heimspiel des Jahres am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart auf.

dpa