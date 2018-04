"Richtig Bock": Julian Brandt verlängert bei Leverkusen

Top-Vereine aus dem In- und Ausland buhlten um den Nationalspieler - vor 1 Stunde

LEVERKUSEN - Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit seinem Offensiv-Talent Julian Brandt um zwei weitere Jahre verlängert. Das gab der Verein am Mittwochmittag bekannt. Der aktuelle Tabellenfünfte setzte sich dabei gegen harte Konkurrenz durch. Mit Leverkusen hegt der 21-Jährige nun große Pläne.

In 32 Pflichtspielen dieser Saison jubelte Julian Brandt bislang über neun Tore und sechs Vorlagen. Nun band Bayer Leverkusen sein begehrtes Stürmertalent bis 2021 an den Verein. © Federico Gambarini/dpa



In 32 Pflichtspielen dieser Saison jubelte Julian Brandt bislang über neun Tore und sechs Vorlagen. Nun band Bayer Leverkusen sein begehrtes Stürmertalent bis 2021 an den Verein. Foto: Federico Gambarini/dpa



Fußball-Nationalspieler Julian Brandt hat sich mit dem Bundesligisten Bayer Leverkusen auf eine langfristige weitere Zusammenarbeit geeinigt. Bayer verlängerte den Vertrag mit dem auch von anderen Vereinen umworbenen 21-Jährigen bis zum 30. Juni 2021. Die bisherige Vereinbarung zwischen dem Champions-League-Anwärter und dem Olympia-Zweiten von 2016 lief ursprünglich bis 2019.

"Mit diesem Abschluss haben wir einen der begehrtesten deutschen Spieler überhaupt davon überzeugen können, mit uns den eingeschlagenen Weg weiterzugehen", kommentierte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade am Mittwoch die Personalie.

Zuletzt wurde der Offensivspieler häufiger mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. In einer Mitteilung des Vereins verkündete Bayer-Geschäftsführer Michael Schade, mit der Vertragsverlängerung habe sich der Klub gegen "absolute Topkonkurrenz aus dem In- und Ausland" durchgesetzt. "Das ist für uns ein großartiger Erfolg".

Erst kürzlich verlängerten die Rheinländer mit Schlüsselspielern wie Lars Bender und Jonathan Tah. Umso optimistischer zeigt sich Brandt selbst bezüglich der Zukunft Bayer Leverkusens. "Wir wollen Titel gewinnen. Und ich habe richtig Bock darauf, gemeinsam mit den anderen Jungs daran zu arbeiten und in diesem Team noch mehr Verantwortung zu übernehmen“, gibt er sich im Vereinsstatement motiviert.

Im Januar 2014 wechselte der Angreifer aus der U19 des VfL Wolfsburg nach Leverkusen. Seitdem wurde er in 165 Partien eingesetzt, schoss dabei 24 Tore und legte 25 Treffer auf. In bislang 32 Pflichtspielen dieser Saison zählt der Youngster neun Tore und sechs Vorlagen. Auch bei der WM 2018 könnte Brandt für Bundestrainer Jogi Löw eine Rolle spielen. In den vergangenen zwei Länderspielen gegen Spanien und Brasilien stand er jeweils für den DFB auf dem Platz.

dpa/tn