Riesenslalom: Rebensburg patzt in Maribor

Die deutsche Skirennfahrerin muss mit zwei Rennausfällen zur WM - vor 1 Stunde

MARIBOR - Beim Maribor-Riesenslalom scheitert Viktoria Rebensburg im WM-Test. Somit muss sie mit zwei gescheiterten Rennen, die mit ihrem Ausscheiden endeten, zur WM nach Schweden fahren.

Geknickt zur WM: Viktoria Rebensburg kann auch in Maribor kein Selbstbewusstsein tanken. © dpa



Geknickt zur WM: Viktoria Rebensburg kann auch in Maribor kein Selbstbewusstsein tanken. Foto: dpa



Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup-Riesenslalom von Maribor ausgeschieden und hat ihre WM-Generalprobe verpatzt. Die beste deutsche Skirennfahrerin verpasste am Freitag nach nur wenigen Sekunden wegen eines Fahrfehlers ein Tor; es war der zweite Ausfall in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter. Den Sieg teilten sich die zeitgleichen Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei). Dritte wurde die Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Als einzige deutsche Starterin kam Marlene Schmotz auf Platz 23 in die Punkte.

Rebensburg reist ohne Saisonsieg zum Höhepunkt ins schwedische Are, wo sie am Dienstag im Super-G den ersten WM-Einsatz hat. Bis dahin muss sie zwei Rennausfälle nacheinander verarbeiten: Sie war auch beim Super-G am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ausgeschieden.

dpa