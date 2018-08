Rippenprellung bei Löwen? FCN-Coach Köllner klärt auf

Mit Alexander Fuchs hätte der Club einen hungrigen Ersatzspieler parat - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In den ersten August-Tagen musste Eduard Löwen etwas kürzer treten. Muskuläre Probleme stoppten das Kraftpaket, die letzten Tests seines FCN gegen Bologna und Valladolid fanden ohne ihn statt. Am Dienstag musste er sogar das Training abbrechen. Dass er länger fehlen könnte, glaubt zumindest der Trainer nicht.

Eduard Löwen diagnostizierte bei sich selbst eine Rippenprellung, sein Trainer, Michael Köllner, will davon aber nichts hören. © Sportfoto Zink/DaMa



Plötzlich lag Eduard Löwen am Boden. Betreuer eilten herbei, um erste Hilfe zu leisten, nach ein paar Minuten schlich er in Richtung Kabine. Sein Gang erinnerte nicht unbedingt an einen baldigen Bundesliga-Debütanten, ein Bein zog er leicht nach. "Vermutlich eine Rippenprellung" hatte Dr. Löwen diagnostiziert, was nicht schwer war. Ihm taten schließlich die Rippen weh.

Sein Trainer sah das erwartungsgemäß etwas anders. Unterschwellig schwang in seinem kurzen Statement mit, dass sich Löwen gefälligst nicht so anstellen soll. Rippenprellung. Schon klar.

NN-Sport: Sind Sie nicht in Sorge, dass er am Samstag ausfallen könnte?

Köllner: "Dem fehlt doch nichts."

Löwen sagt, er habe eine Rippenprellung.

Köllner: "Ja ja, Rippenprellung. Nachdem er nicht Medizin studiert hat, wird er das auch nur schwer beurteilen können."

Aber man sah ihm an, dass er Schmerzen hat.

Köllner: "Ja mei, das haben andere auch. Dann muss ein anderer spielen.

Ein wichtiger Spieler ist er aber schon noch für Sie, oder?

Köllner: "Ja, aber nicht der Wichtigste."

Wer ist denn der Wichtigste?

Köllner: "Keiner."

Dann kann Löwen ja auch gar nicht der Wichtigste sein.

Köllner: Grsmpffff.

Seit Anfang August geht das jetzt schon so mit dem jungen Hoffnungsträger, der eigentlich ein harter Hund sein soll. Erst im Trainingslager musste ihn sein Chef praktisch vom Platz zerren, aus einer Verhärtung im Oberschenkel wird schnell mal eine Zerrung.

Das Energiebündel wollte sich trotzdem nicht schonen, Ruhepausen mag Löwen überhaupt nicht. Trotzdem läuft er seitdem ein wenig neben der Spur. Die beiden letzten Tests, gegen den FC Bologna und Real Valladolid, schaute sich Löwen von außen an, obwohl er bis auf Weiteres fest eingeplant ist im zentralen Mittelfeld.

Sollte er länger ausfallen, würde ihn wohl Alexander Fuchs ersetzen, wie ihm das gegen die Erstligisten aus Italien und Spanien bereits durchaus ansprechend gelungen ist.

Gewissheit am Mittwoch

Vielleicht kommt es ja aber auch zur Blitzheilung, vielleicht ist die von Dr. Löwen diagnostizierte Rippenprellung doch etwas anderes und weniger schlimm. "Es gibt Spieler, die sind, was das Hineinhören in den eigenen Körper anbelangt, sehr feinfühlig", sagte Köllner kürzlich in Südtirol, "Eduard gehört nicht dazu."

Was dann am Dienstagnachmittag genau mit ihm los war, ob er nicht mehr mit den anderen trainieren konnte oder wollte, wird sich vermutlich bereits am Mittwoch aufklären. Rippenprellung. Ja ja. "Der kann von einem Panzer überfahren werden", erzählte Köllner im Trainingslager vor Journalisten, "und sagt dann immer noch, dass er sich gut fühlt und spielen kann."

la