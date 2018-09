Erstmals seit der EM 1960 feiert wieder ein Wettbewerb für Fußball-Nationalmannschaften auf europäischer Ebene Premiere. Am Mittwoche, dem 24, Januar, wurde in Lausanne die erste Auflage der Nations League ausgelost. Wie läuft der Weg zum Titel für die Weltmeister von Bundestrainer Joachim Löw, was hat die Nations League mit der EM zu tun - und welches Konfliktpotenzial gibt es? Das Wichtigste im Überblick.