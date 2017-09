Rothenburger Mark Nzeocha künftig für die 49ers aktiv

27-jähriger Footballprofi unterschreibt in San Francisco - vor 1 Stunde

SAN FRANCISCO - Mark Nzeocha aus Rothenburg hat einen neuen Klub in der amerikanischen National-Football-League (NFL) gefunden. Der 27-Jährige hat am Montag bei den San Francisco 49ers einen Einjahresvertrag unterschrieben und wird künftig mit der Nummer 46 auflaufen.

Der Rothenburger war 2015 von den Dallas Cowboys in der siebten Runde gedraftet worden, gehörte zuletzt aber nur noch zur Trainingsgruppe der Texaner. Nach seiner Entlassung vor knapp einem Monat, hat der 27-Jährige jetzt ein neues Team gefunden. Die San Francisco 49ers, eine Mannschaft mit großer Historie in der NFL, haben das 110 Kilo schwere Kraftpaket mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

Grateful for my time in Dallas, nothing but love for the @dallascowboys organization but really exited for this new opportunity! https://t.co/lx32m9dklJ