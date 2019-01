Rückkehr in die Bundesliga: Lehmann wird Co-Trainer in Augsburg

AUGSBURG - Der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann wird Co-Trainer beim FC Augsburg. Der 49-Jährige habe einen Vertrag bis 30. Juni 2020 unterschrieben und solle Cheftrainer Manuel Baum im Abstiegskampf unterstützen, teilte der Bundesligist am Montag mit.

Erfolg durch Erfahrung: Der ehemalige Nationaltorhüter soll dem FC Augsburg im Kampf gegen den Abstieg helfen. © Marius Becker, dpa



Zuerst hatten Bild und Sport Bild über die überraschende Personalie berichtet. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, denn ich bin überzeugt, dass er unser Team und die Arbeit mit der Mannschaft bereichern wird.", sagte Baum über den prominenten Kollegen.

In turbulenten Tagen beim Tabellen-15. ist Lehmann eine schillernde Verpflichtung und ein kleiner PR-Coup. "Die Aufgaben eines Trainerteams sind so vielfältig und umfassend, dass wir zu dem Schluss gekommen sind, diese auf mehrere Schultern verteilen zu wollen und dadurch die Aufgabenbereiche auch noch mehr spezialisieren zu können", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter.

Lehmann spielte in seiner Profilaufbahn für den FC Schalke 04, den AC Mailand, Borussia Dortmund, den FC Arsenal und den VfB Stuttgart. Seit dem Ende seiner Laufbahn arbeitet der 61-malige Nationalspieler als TV-Experte. Profi-Erfahrung im Trainerbereich sammelte der ehemalige Torhüter in der Saison 2017/18 als Assistenzcoach beim FC Arsenal und Arsène Wenger. "Es ist eine tolle Chance für mich", wurde Lehmann zitiert. Er soll bereits am Dienstag erstmals beim FC Augsburg auf dem Trainingsplatz stehen

