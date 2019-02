Rückschlag für die Bayern: 1:3-Niederlage in Leverkusen

Dortmund baut den Vorsprung aus - Düsseldorf holt einen Zähler in Hoffenheim - vor 55 Minuten

BERLIN - Sowohl Tabellenführer Dortmund als auch Verfolger FC Bayern patzen in ihren schweren Bundesliga-Auswärtsspielen. Der BVB baut seinen Vorsprung mit einem Remis in Frankfurt aber sogar aus – weil die Münchner ohne Kapitän Neuer erstmals seit November verlieren.

Leverkusen schockt den deutschen Rekordmeister. 3:1 heißt es am Ende des Spiels für Bayer 04. Foto: dpa/Federico Gambarini



Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Tabellenführer Borussia Dortmund hat seinen Vorsprung im Titelkampf der Bundesliga trotz eines eigenen Patzers ausgebaut. In einem echten Fußball-Spektakel kam der BVB am Samstag zwar nicht über ein 1:1 (1:1) bei Eintracht Frankfurt hinaus, profitierte aber von einer 1:3-Niederlage des FC Bayern bei Bayer Leverkusen. Dortmund liegt nun sieben Punkte vor dem Titelverteidiger aus München.

Vor 51.500 Zuschauern, darunter auch Bundestrainer Joachim Löw, hatte Marco Reus (22. Minute) die Gäste von Coach Lucien Favre mit seinem 13. Saisontreffer in Führung gebracht. Frankfurts Top-Angreifer Luka Jovic gelang der Ausgleich (36.), für ihn war es bereits Saisontor Nummer 14. Die Eintracht verteidigte mit dem Punkt den fünften Platz, der zu einer weiteren Europa-League-Saison berechtigen würde.

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München 3:1 (0:1)

er deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat bei der Jagd auf Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund einen schmerzhaften Dämpfer erhalten. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac verpasste mit dem 1:3 (1:0) bei Bayer Leverkusen am Samstag den achten Sieg in Folge und verlor bei der Jagd auf Herbstmeister Dortmund an Boden. Der Rückstand auf den BVB, der sich in Frankfurt mit einem 1:1 begnügen musste, wuchs auf sieben Punkte an.

Dortmunds ehemaliger Coach Peter Bosz bescherte Bayer den ersten Sieg gegen den FC Bayern seit dem 2. Mai 2015 (2:0). Dabei gingen die Bayern nach einer guten ersten Hälfte vor 30.210 Zuschauern durch den im neuen Jahr überragenden Leon Goretzka in Führung, der per Kopf sein viertes Tor in der Rückrunde erzielte (41. Minute). Leon Bailey (53.) per Freistoß, Kevin Volland (63.) per Abstauber und der eingewechselte Lucas Alario (87.) trafen dann aber für Leverkusen.

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:1 (0:0)

Der Holländer Wout Weghorst hat dem VfL Wolfsburg den ersten Sieg im Jahr 2019 beschert. Mit seinem siebten Saisontreffer sorgte der 26 Jahre alte Stürmer für den 1:0 (0:0)-Sieg der Niedersachsen am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC.

Für das Team von Trainer Bruno Labbadia war es schon der sechste Drei-Punkte-Streich auf fremden Plätzen in der laufenden Spielzeit. Die Wolfsburger zeigten vor 39.259 Zuschauern in Berlin bissiger und spielstärker als die Gastgeber und zogen in der Tabelle mit nun 31 Punkten an Hertha (28) vorbei auf Tabellenplatz sechs. In der Schlussphase sicherte der starke Schlussmann Koen Casteels dem VfL den Sieg.

TSG 1899 Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen unerwarteten Rückschlag im Kampf um die internationalen Startplätze in der Fußball-Bundesliga erlitten. Nach einer schwachen Vorstellung musste sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Samstag gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Andrej Kramaric brachte die Kraichgauer mit einem Foulelfmeter in der 16. Minute zwar in Führung, doch Rouwen Hennings (46.) gelang kurz nach der Pause vor 24.747 Zuschauern der verdiente Ausgleich für die Gäste.

