Runter vom Sofa: FCN bringt dicke Fans in Schwung

Training mit (X)XL-Cluberern: Gesünderes Essen, mehr Bewegung - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Wenn das Club-Trikot langsam zu eng wird: Der 1. FC Nürnberg bittet seine (X)XL-Fans zum Training. 15 bis 20 Mitglieder sollen in einem dreimonatigen Programm lernen, gesünder zu essen und sich mehr zu bewegen. Auch um speziell ihr Krebsrisiko zu senken.

Wenn der Bauch nicht mehr ins Club-Trikot passt: Der FCN möchte seine Fans motivieren, ein aktiveres Leben zu führen. © colourbox.de



Wenn der Bauch nicht mehr ins Club-Trikot passt: Der FCN möchte seine Fans motivieren, ein aktiveres Leben zu führen. Foto: colourbox.de



Mit Nürnbergs Rekord-Bundesligaspieler Brunner an der Spitze, dem Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT Nord) und der Deutschen Krebshilfe startet der Club am 22. März die Aktion "Fußballfans im Training". Das soll so ablaufen: Gesucht sind Club-Fans, die zwischen 35 und 65 Jahre alt und beim FCN auch Mitglied sind. Und die einen Bauchumfang von mindestens 100 Zentimetern haben.

Die Aktion richtet sich bewusst an Männer. Warum, weiß Benjamin Pietsch, der das Projekt für das IFT begleitet: "Über zwei Drittel aller Männer ab 30 in Deutschland sind übergewichtig", sagt Pietsch. Schuld sind oft unausgewogene Ernährung und mangelnde Bewegung. Was aber auch schwer wiegt: "Männer sind schwer für Sport- und Ernährungsangebote zu gewinnen."

Dabei ist es das Fett im Bauchbereich - Marke Bierbauch - das das Krebsrisiko erheblich erhöht. "Trotzdem sind bei sämtlichen Präventions und Sportangeboten Männer immer in der Unterzahl", sagt Pietsch. Das Problem kennt man nicht nur hierzulande, sondern zum Beispiel auch in Schottland. Von dort kommt auch die Idee, dass der Lieblingsverein die fülligeren Fans zu mehr Bewegung animiert. Neben dem Club wird unter anderem auch in Leipzig und Leverkusen mit Fans trainiert.

Und zwar im Stadion und auf dem Vereinsgelände des 1. FC Nürnberg. Das soll den Fans noch den Extra-Kick an Motivation geben. Ein Bootcamp erwartet die Teilnehmer aber nicht - und es fallen auch keine Kosten an. Drei Monate lang treffen sich die Teilnehmer einmal in der Woche 90 Minuten (immer mittwochs ab 19.30 Uhr). Infos und Anmeldung: www.fussballfansimtraining.de/fcn

Timo Schickler