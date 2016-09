Runterra-Läufer kommen in den Fürther Landkreis

Ab in den Matsch - Parcours mit rund 45 Hindernissen - vor 54 Minuten

ZIRNDORF - Schlamm, eiskaltes Wasser, Lehmberge – das sind nur einige Hindernisse, die sich den 1800 Teilnehmern beim Runterra-Lauf am Samstag in den Weg stellen werden. Der erste Startschuss fällt um 12 Uhr auf dem Gelände des ASV Weinzierlein-Wintersdorf.

Wer sich nicht gerne schmutzig macht, muss zu Hause bleiben: Der Runterra-Lauf am Wochenende in Zirndorf fordert den Teilnehmern wieder einiges ab. © Foto: PR



Wer sich nicht gerne schmutzig macht, muss zu Hause bleiben: Der Runterra-Lauf am Wochenende in Zirndorf fordert den Teilnehmern wieder einiges ab. Foto: Foto: PR



Nicht nur Kondition und Leidensfähigkeit sind gefragt, sondern vor allem Teamgeist tut Not. Denn der Parcours mit rund 45 Hindernissen verlangt den Sportlern viel ab. „Runterra heißt, seine Grenzen kennen zu lernen, an sein persönliches Limit zu kommen – und das zu überwinden; stolz über Geleistetes zu sein“, schreibt der Veranstalter. Mit dabei: ein Team von nordbayern.de, dem Online-Portal von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung.

Beweisen können sich die Starter über 8, 16 oder 24 km. Pro Runde sind dabei rund 45 Hindernisse zu absolvieren – und zwar natürliche sowie künstliche Barrieren. Die Starter müssen über Wände klettern, durch Autowracks krabbeln und vieles mehr: Da heißt es kriechen, springen, robben, rennen, schleppen, ducken, ziehen, balancieren, durchquetschen, tauchen, schwimmen und rutschen. Und natürlich geht es darum, anderen zu helfen, beispielsweise in der Halfpipe. Nicht die Zeit steht im Vordergrund, sondern die Gemeinsamkeit und Teamspirit.

Mitmachen kann jeder Freizeitsportler ab 18 Jahren. Die Online-Anmeldung (www.runterra.de) ist noch bis kommenden Donnerstag möglich. Die Startgebühr beträgt für den Einzelstarter 64 Euro. Im Team mit mindestens fünf Teilnehmern werden pro Sportler 59 Euro fällig.

Nachmeldungen sind auch am Wettkampftag kein Thema – so lange noch Startplätze verfügbar sind. Allerdings kommt dann ein Aufschlag von 20 Euro dazu. Die Siegerehrungen finden um 14 und 18 Uhr statt. Ab 17 Uhr steigt dann auch die After Run Party im Festzelt.

Die Veranstalter suchen außerdem noch dringend rund 30 Streckenposten, die die Läufer anfeuern.Wer dazu Lust hat, kann sich bei Jutta Mützer melden: Jutta.muetzer@planorange.de

fn