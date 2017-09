Rußler rotiert: Bei Bayern kriselt es, aber jetzt ist Wiesn

NÜRNBERG - Dritter Spieltag und der FC Bayern kassiert seine erste Saisonniederlage. Im Sprachjargon des deutschen Rekordmeisters heißt das Krise. Nicht einmal ein 3:0 gegen Anderlecht konnte die Stimmung in München heben. Wie gut, dass jetzt Wiesn ist, sagt Online-Redakteur Florian Rußler.

Pünktlich zum Wiesn-Shooting haben sich beim FC Bayern wieder alle lieb. © GUENTER SCHIFFMANN/AFP



Wie schlägt man eigentlich den FC Bayern? Während sich über diese Frage seit Jahren viele Top-Klubs den Kopf zerbrechen, zeigte der Hoffenheimer Balljunge Umut am Samstag, mit welch einfachen Mitteln man den deutschen Rekordmeister in die Knie zwingen kann. Ein Geistesblitz eines 13-Jährigen reichte aus, um die Bayern-Defensive mit Weltmeister Mats Hummels schachmatt zu setzen.

Und wie es sich beim FCB gehört, stellten Spieler, Verantwortliche und Experten nach der ersten Niederlage alles auf den Prüfstand, was man auf den Prüfstand stellen kann. Ist Ancelotti noch der richtige Trainer? Warum spielte Müller? Warum Ribery und Robben nicht? Welche Rolle spielte die Lewandowski-Kritik an der Transferpolitk des Vereins? Und was hat eigentlich der neue Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit der Niederlage zu tun?

Fakt ist: Ein 13-Jähriger hat den Champions League-Sieger von 2013 ausgetrickst - und zwar mit einfachsten Mitteln. Vielleicht war es für Umut der Startschuss einer großen Karriere. Denn: Was macht der Rekordmeister mit Leuten, die ihm schmerzliche Niederlagen zufügen? Richtig, er kauft sie. So wie einst Roy Makaay, Giovane Elber oder Robert Lewandowski. Mit einem Ballholer könnten die Bayern immerhin auch einmal ein Spiel von außen gewinnen.

Zur Wiesn haben sich bei Bayern alle lieb

Apropos gewinnen. Ja, der FC Bayern kann noch Spiele gewinnen. Ein glanzloses 3:0 zum Champions-League-Auftakt gegen den RSC Anderlecht genügte aber nicht, um die Stimmung an der Säbener Straße zu heben. Statt Freude gab's Frust. Ribery riss sich nach seiner Auswechslung sein nasses Trikot vom Leib und warf es in Richtung Bank. Damit sorgte der Franzose für den nächsten Aufreger.

Unruhe hin oder her, jetzt ist erst einmal Wiesn! Das Oktoberfest kommt für Ribery und Co. genau zur richtigen Zeit. Denn traditionell haben sich beim Rekordmeister während des Oktoberfests immer alle lieb.

