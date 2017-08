Rußler rotiert: Der Videobeweis schadet den Schiedsrichtern

Unterfränkischer Bundesliga-Referee sorgte mit Entscheidung für Gesprächsstoff - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Rote Karte oder doch nicht? Elfmeter ja oder nein? Entscheidungen, die den Bundesligaschiedsrichtern seit Saisonbeginn eigentlich erleichtert werden sollten - durch den Videobeweis. Doch hilft er tatsächlich?

Die Videoassistenten unterstützen seit Beginn der neuen Bundesligasaison das Schiedsrichter-Gespann auf dem Feld bei strittigen Entscheidungen. © Rolf Vennenbernd/dpa



Die Videoassistenten unterstützen seit Beginn der neuen Bundesligasaison das Schiedsrichter-Gespann auf dem Feld bei strittigen Entscheidungen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor dem Videobeweis? An eine Zeit, in der der Fußball noch anders tickte. Spieler spuckten ihren Kontrahenten auf den Kopf, gaukelten den Schiedsrichtern Verletzungen vor, die keine waren, und Abseitstore entschieden noch über Sieg oder Niederlage. Diese Zeiten sind vorbei, Videobeweis sei Dank!

Die erste Erkenntnis nach zwei Bundesligaspieltagen mit Videobeweis lautet aber: Trotz technischer Hilfen bleiben die Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen erhalten. Das freut vor allem die Stammtischbesucher, die sich vor der Saison schon Sorgen darüber gemacht hatten, über welche Themen sie überhaupt noch diskutieren sollten. Ein Ersatzthema haben sie aber schnell gefunden: den Videobeweis selbst.

Videobeweis in München, Videobeweis in Köln, Videobeweis in Frankfurt. Zum Bundesligastart entstand schnell der Eindruck, als gäbe es kein Bundesligastadion, in dem der visuelle Beweis noch nicht angefordert wurde. Eine Entwicklung, mit der die Deutsche Fußballliga (DFL) nicht gerechnet haben dürfte. Schließlich kündigte sie den Videobeweis mit der Devise an: "Minimaler Eingriff, maximaler Erfolg."

Doch von diesem Motto ist die DFL weit entfernt. Die Einführung des Videobeweises gestaltet sich kniffliger, als alle erwartet haben. Kleines Beispiel: Beim 1:0-Heimsieg des VfB Stuttgart gegen Mainz 05 gab es in der 80. Minute einen umstrittenen Elfmeter - trotz Videobeweis. Im Mittelpunkt des Geschehens: der fränkische Referee Benjamin Brand. Weil er sich nicht sicher war, ob Stuttgarts Simon Terodde elfmeterwürdig von Torwart René Adler gefoult wurde, konsultierte er den Videoschiedsrichter in Köln. Nach kurzer Beratung entschied der Unterfranke auf Strafstoß. Die TV-Bilder zeigten: Kontakt ja, Elfmeter nicht zwingend. Eine klassische Kann-Entscheidung. Das heißt: Hätte er den Elfmeter nicht gegeben, wäre es keine Fehlentscheidung gewesen. Und ohne Fehlentscheidung kein Videobeweis, so die ursprüngliche Vorgabe der DFL.

Klingt ganz schön kompliziert und ist noch viel komplizierter. Die Leidtragenden sind die Schiedsrichter. Eigentlich sollte der Videobeweis den Unparteiischen auf dem Rasen helfen und sie ein Stück weit aus der Schusslinie der Kritik nehmen. Doch stattdessen wird noch heftiger über sie und ihre Entscheidungen debattiert. Klar, der Videobeweis befindet sich noch in der Testphase, also sind anfängliche Fehler und technische Schwierigkeiten zu einem gewissen Grad zu akzeptieren. DFL und DFB sollten die Probleme aber schnell beheben, sonst droht ein Rückfall in alte Zeiten, als der Fußball noch anders tickte.

Florian Rußler E-Mail