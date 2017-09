Auswärtssiege sind schön, das weiß auch der HC Erlangen. Den rund 200 mitgereisten Fans machten Frankens Bundesliga-Handballer dann ein schönes Geschenk: Beim TVB Stuttgart holte sich das Team von Robert Andersson nicht nur den ersten Sieg der Saison, sondern auch gleich die ersten Auswärtspunkte, die am Ende in der Tabelle wichtig werden könnten.

Es geht wieder heiß zu auf dem Eis: Die DEL-Saison 2017/18 startet. Mit dabei sind auch diesmal die Thomas Sabo Ice Tigers, die nach dem Halbfinal-Aus in der Vorsaison endlich den großen Coup landen wollen. Dafür hat sich das Team von Rob Wilson vor allem in der Breite verstärkt. Wir stellen die Männer vor, die in der kommenden Spielzeit für Nürnberg aufs Eis gehen!