Saisonstart in Schwenningen: Die Ice Tigers skaten los

NZ-Sportredakteur Florian Jennemann blickt auf die Partie am Schwarzwaldrand - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach ihrem CHL-Coup gegen Oulun Kärpät streben Nürnbergs Kufencracks selbstredend auch einen gelungen Auftakt in der Liga an. Am Freitag geht's für die Ice Tigers tief im Südwesten darum, die Favoritenrolle den Wild Wings auch auf dem Eis zu verdeutlichen. Hier kommt die Vorschau!

Bilderstrecke zum Thema Bandencheck: Das wird in Schwenningen wichtig In Europas Königsklasse sind die Thomas Sabo Ice Tigers formidabel aus den Startlöchern gekommen. Der Auftakt in die 25. DEL-Saison soll Nürnbergs ambitionierte Eishockeyspieler natürlich aber auch gelingen. Was am Freitag beim Kräftemessen mit den Wild Wings von Belang ist, erklärt NZ-Sportredakteur Florian Jennemann in seiner Vorschau.



jenn