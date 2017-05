Die deutsche Meisterschaft im Cornhole fand am Samstag in der Sporthalle der Ludwig Uhland Schule in Nürnberg statt. Bei dem Freizeitspiel geht es vor allem um Zielgenauigkeit. Mehrere Spieler werfen mit Mais gefüllte kleine Säcke abwechselnd auf eine Plattform mit einem Loch, das sie treffen müssen.

Kinder, wie die Zeit vergeht: Zehn Jahre ist es her, da verwandelte der 1. FC Nürnberg die ganze Stadt in eine riesige Party. Gegen den VfB Stuttgart holte der Club den Pokalsieg, den vierten in der Vereinsgeschichte. Wir verraten Ihnen, was die Pokalhelden heute machen.