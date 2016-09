Die Spielvereinigung hat in Düsseldorf den Sprung auf Platz zwei verpasst. Im Abwehrverbund hatten die Weiß-Grünen in der Esprit-Arena über weite Strecken alles im Griff, vorne knallte Khaled Narey die Fürther in Front. Doch in der Schlussphase vertraute das Kleeblatt einmal zu oft auf ihr, in dieser Saison noch nicht vorhandenes defensives Geschick. © Sportfoto Zink / WoZi