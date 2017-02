Schalke gegen Gladbach - und es ist Europapokal

Das erste Spiel steigt in Gelsenkirchen - vor 31 Minuten

NYON - Deutsche unter sich! Im Europa-League-Achtelfinale kommt es zum direkten Duell der Bundesligisten Schalke und Gladbach. Diese recht "gewöhnliche" Paarung förderte die Auslosung in Nyon zu Tage.

Die Ex-Nürnberger Alessandro Schöpf und Eric Maxim Choupo-Moting bekomen es im Europa-League-Achtelfinale mit den Fohlen zu tun. Foto: dpa



Das Hinspiel wird am 9. März in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später in Mönchengladbach.

Die Schalker hatten sich in der Zwischenrunde souverän gegen PAOK Saloniki durchgesetzt. Die Gladbacher rangen nach toller Aufholjagd den AC Florenz nieder.

Damit steht fest, dass ein Bundesligist das Viertelfinale im April erreicht. Das Finale findet am 24. Mai in Stockholm statt.

dpa