Schalke schnappt sich Badstuber

FCB-Defensivspezialist verteidigt nun für die Knappen - vor 1 Stunde

GELSENKIRCHEN - Erst Burgstaller, nun Badstuber! Der verletzungsgeplagte Bayern-Verteidiger wechselt auf Leihbasis ins Revier - und zwar bis Saisonende. Danach ist der Nun-Schalker ablösefrei.

Ade, Ancelotti: Holger Badstuber verteidigt in der Rückrunde für den königsblauen S04. © Andreas Gebert (dpa)



"Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste», sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Badstuber hatte am Dienstag noch das Training mit den Münchnern im Trainingslager in Doha bestritten, beim Testspiel gegen KAS Eupen war er aber schon nicht mehr dabei.

In den kommenden Tagen wird Badstuber den Medizincheck auf Schalke absolvieren. "Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", erklärte der 27-Jährige, der immer wieder von Verletzungen gestoppt worden war, nachdem beide Vereine den Wechsel auf ihren Websites bestätigt hatten. Lediglich drei Pflichtspieleinsätze stehen unter Ancelotti in Badstubers Saisonstatistik.

dpa