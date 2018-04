Schalke schockt BVB! Königsblau gewinnt das Derby

Dortmund unterliegt dem Rivalen aus dem Pott mit 0:2 - vor 39 Minuten

GELSENKIRCHEN - Der BVB wollte sich am Sonntag eigentlich für die wilde Aufholjagd der Schalker aus dem Hinspiel revanchieren. Doch daraus wurde nichts. Die Königsblauen gewannen verdient mit 2:0 und haben die Qualifikation für die Champions-League nun fast sicher in der Tasche.

Schalkes Jewgeni Konopljanka (M) bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Dortmund. © Ina Fassbender/dpa



FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:0 (0:0)

Der FC Schalke 04 hat das 92. Revierderby in der Fußball-Bundesliga gewonnen und ist damit so gut wie sicher für die Champions League qualifiziert. Die Königsblauen setzten sich am Sonntag gegen Borussia Dortmund verdient mit 2:0 (0:0) durch und haben vier Spieltage vor Ende der Saison neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften.

Das Team von Trainer Domenico Tedesco bestimmte von Beginn an das kampfbetonte Derby, kam in der ersten Hälfte allerdings nur selten zum Abschluss. Erst in der 50. Minute traf dann Jewgeni Konopljanka zur ersehnten Führung für die Schalker, nachdem BVB-Kapitän Marcel Schmelzer den Ball im Aufbauspiel fahrlässig an Daniel Caligiuri verloren hatte. Mit einem wuchtigen Freistoß sorgte S04-Verteidiger Naldo in der 82. Minute für den Endstand.

dpa