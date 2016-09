Schalke verliert erneut - Bayern mühelos gegen Hertha

Auch Bremen weiter punktlos - Leipziger Höhenflug vorerst gestoppt

MÜNCHEN - Spitzenreiter Bayern München gibt sich gegen Hertha BSC keine Blöße und gewinnt deutlich. Schalke verliert auch das Heimspiel gegen Köln und Bremen bleibt nach der Niederlage gegen Mainz ebenfalls ohne Punkte. Augsburg entführt einen Punkt aus Leverkusen und Leipzig muss sich gegen Gladbach mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Arjen Robben traf bei seinem Comeback gleich zum 3:0-Endstand. Foto: dpa/Andreas Gebert



FC Bayern München - Hertha BSC 3:0 (1:0)

Der FC Bayern hat beim umjubelten Tor-Comeback von Arjen Robben seine Vormachtstellung im deutschen Fußball mühelos demonstriert. Im Spitzenspiel mit nur einer Spitzenmannschaft drückte das 3:0 (1:0) am Mittwochabend gegen Hertha BSC den Klassenunterschied der beiden bislang ungeschlagenen Bundesligisten aus. Beim nie gefährdeten Erfolg durch sehenswerte Treffer von Dribbelkünstler Franck Ribéry (16. Minute), Schlitzohr Thiago (68.) und Rückkehrer Robben (72.) hätten die Münchner im Heimspiel gegen mutlose Berliner sogar noch höher gewinnen müssen.

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:3 (1:1)

Schalke 04 und Trainer Markus Weinzierl geraten immer tiefer in die Krise. Mit dem 1:3 (1:1) im West-Derby gegen den 1. FC Köln bleiben die königsblauen Fußballer auch nach dem vierten Bundesligaspieltag ohne Punktgewinn. Wenigstens gelang dem neuen Tabellenletzten Schalke am vierten Bundesligaspieltag durch Klaas-Jan Huntelaar in der 36. Minute der erste Treffer. Die furiosen Kölner bleiben dank der Torschützen Yuya Osako (38.), Anthony Modeste (77.) und Joker Simon Zoller (84.) ungeschlagen und sind Zweiter. Modestes 2:1 war gleichzeitig das 1000. Auswärtstor in der Erstligahistorie des FC.

Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 1:2 (1:0)

Der SV Werder Bremen hat nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit auch unter Interimstrainer Alexander Nouri die Pleitenserie fortgesetzt. Die Hanseaten verloren am Mittwoch nach späten Gegentoren durch Yunus Malli und Joker Pablo de Blasis mit 1:2 (1:0) gegen den FSV Mainz 05. Damit kassierte Werder die fünfte Pflichtspielpleite in Serie und bleibt Tabellenletzter der Bundesliga. Die Mainzer, die für ihre starke zweite Halbzeit belohnt wurden, liegen mit sieben Punkten im vorderen Tabellenmittelfeld. Drei Tage nach der Entlassung von Chefcoach Viktor Skripnik, der vor zwei Jahren mit einem Sieg über Mainz gestartet war, hatte Izet Hajrovic (12. Minute) Werder vor 37 108 Zuschauern in Führung gebracht. Dür den ersten Sieg reichte dies dennoch nicht.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

RB Leipzig hat den nächsten Überraschungscoup nur ganz knapp verpasst. Gegen Borussia Mönchengladbach musste sich der Aufsteiger am Mittwochabend mit einem 1:1 (1:0) zufrieden geben, obwohl er lange Zeit geführt hatte. Vor 42 558 Zuschauern in der Red Bull Arena hatte Timo Werner Leipzig bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht. Fabian Johnson gelang in der 84. Minute aber noch der verdiente Ausgleich für die Gladbacher. Dennoch bleibt RB Leipzig der einzige Verein in der Bundesliga-Historie ohne Niederlage - nach allerdings auch erst vier Begegnungen.

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 0:0 (0:0)

Bayer Leverkusen ist am Abwehrbollwerk des FC Augsburg gescheitert. Besonders der Chilene Charles Aranguiz vergab einige große Chancen. In der 72. Minute verschoss er unter anderem einen Foulelfmeter. Nach der mageren Nullnummer vor 24 097 Zuschauern hat der bisher nur einmal siegreiche Werksclub den Abschluss an die Spitze der Bundesliga verloren. Da war es auch kein Trost, dass die Fuggerstädter auch im elften Duell ohne einen Sieg nach Hause fliegen mussten.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:5 (0:2)

Borussia Dortmund kennt weiter keine Gnade und hat die dritte Torgala in sechs Tagen gefeiert. Nach den 6:0-Siegen bei Legia Warschau und gegen Darmstadt 98 zeigte sich der BVB auch beim 5:1 (2:0) im Spitzenspiel der Bundesliga beim VfL Wolfsburg eiskalt. Während Wolfsburg vor allem in Person von Nationalstürmer Mario Gomez reihenweise beste Möglichkeiten ungenutzt ließ, präsentierte sich Dortmund erneut beeindruckend effizient. Raphael Guerreiro (4.), Pierre-Emerick Aubameyang (17./61.), Ousmane Dembelé (58.) und Lukasz Piszczek (73.) erzielten am Dienstagabend die Treffer für den BVB. Wolfsburg konnte nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Daniel Didavi (53.) kurz auf eine Wende hoffen, wurde dann aber von den Gästen schnurstracks und erbarmungslos ausgekontert.

SC Freiburg - Hamburger SV 1:0 (0:0)

Top-Joker Nils Petersen hat Trainer Bruno Labbadia beim Hamburger SV an den Rand des Rauswurfs geschossen. Mit seinem Siegtreffer in der 70. Minute beim 1:0 (0:0) des SC Freiburg am Dienstagabend verschärfte der Torjäger die sportliche Krise des HSV, der mit nur einem Punkt aus vier Saisonspielen Tabellen-16. der Bundesliga ist und am Samstag gegen den FC Bayern den nächsten Tiefschlag befürchten muss. Spätestens dann könnte die Amtszeit von Labbadia beendet sein, dem Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer schon vor der dritten Niederlage in Serie in Freiburg keine Jobgarantie mehr geben wollte.

FC Ingolstadt - Eintracht Frankfut 0:2 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat nach dem Beinahe-Abstieg der vergangenen Saison den Traumstart in der Bundesliga mit einem Auswärtssieg in Ingolstadt fortgesetzt. Die abgezockten Hessen siegten angeführt von ihrem Standardspezialisten Marco Fabian am Dienstagabend vor 14 259 Zuschauern beim sieglosen FCI mit 2:0 (1:0). In einer spielerisch mäßigen Partie trafen die Abwehrspieler David Abraham (45.+2 Minute) und Bastian Oczipka (50.) jeweils nach Eckbällen von Fabian für die defensiv stabile und offensiv effektive Eintracht.

SV Darmstadt 98 - TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)

Der SV Darmstadt 98 kämpft auch in seinem zweiten Bundesliga-Jahr nach der Rückkehr wie wild gegen den Abstieg. Mit einem Kraftakt schafften die Lilien am Dienstagabend noch ein 1:1 (0:1) gegen 1899 Hoffenheim.

Joker Denys Oliinyk erzielte in der 92. Minute den Ausgleich und ließ Trainer Norbert Meier an seinem 58. Geburtstag lauthals jubeln. Die Kraichgauer verpassten auch am vierten Spieltag ihren ersten Saisonsieg. In der schwachen Partie hatte Andrej Kramaric vor 15 800 Zuschauern die Gäste in der 46. Minute in Führung gebracht.

