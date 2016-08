Schalke verliert - Nachspielzeit-Drama in Berlin

MÜNCHEN - Das war schon wieder meisterlich. Gegen einen völlig überforderten SV Werder Bremen gewann der Titelverteidiger am Freitagabend ohne Gegenwehr mit 6:0. Am Samstag schlug Dortmund den FSV Mainz 05, während Schalke in Frankfurt einen Fehlstart hinlegte.

Der Ex-Nürnberger Julian Schieber schoss die Hertha ins Glück. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte er den Siegtreffer. © AFP



Hertha BSC - SC Freiburg 2:1

Julian Schieber hat in der Nachspielzeit die Fans von Hertha BSC nach quälend langen 162 Tagen erlöst. Der Stürmer des Berliner Bundesligisten sorgte am Sonntag mit seinem Treffer (90.+5 Minute) gegen Aufsteiger SC Freiburg für den ersten Meisterschaftssieg des Hauptstadtclubs seit dem 19. März diesen Jahres. Das 2:1 (0:0) am Sonntag vor 41 648 Fans war zugleich der erste "Dreier" für die Hertha gegen die Breisgauer seit Februar 2010. Vladimir Darida hatte die Gastgeber in Führung gebracht (62.), Nicolas Höfler erzielte in der 2. Minute der Nachspielzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:1

Nach dem Einzug in die Champions League ist Borussia Mönchengladbach mit dem Sieg im Top-Duell ein perfekter Start in die Bundesliga gelungen. Der letztjährige Bundesligavierte gewann am Samstag das West-Derby mit 2:1 (1:0) gegen Bayer Leverkusen und feierte damit bereits den vierten Pflichtspielsieg in Serie in der neuen Sasion. Im Vorjahr hatten die Gladbacher die ersten fünf Bundesligaspiele verloren. Vor 52 183 Zuschauern im Borussia-Park erzielte André Hahn (45.+1 Minute) und Lars Stindl (85.) die Treffer für die Gladbacher, die saisonübergreifend seit sechs Bundesligaspielen unbesiegt sind. Die ambitionierten Leverkusener kamen durch Joel Pohjanpalo zum 1:1 (80.).

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 1:0

Die neue Ära beim FC Schalke 04 hat mit einer völlig verdienten Niederlage begonnen. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl und dem neuen Sportvorstand Christian Heidel verlor der Europa-League-Teilnehmer am Samstag zum Saisonauftakt mit 0:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt. Alexander Meier belohnte mit seinem Tor in der 13. Minute eine starke Frankfurter Leistung. In der zweiten Halbzeit verschoss er sogar noch einen Foulelfmeter (68.). Dazu flog Eintracht-Verteidiger Michael Hector in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein bereits zum zweiten Mal vom Platz. Nach Gelb-Rot im Pokal in Magdeburg sah der Jamaikaner diesmal die Rote Karte wegen einer Notbremse (79.).

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1

Borussia Dortmund hat seine tolle Heimserie gegen den FSV Mainz 05 ausgebaut. Der Meisterschafts-Zweite des Vorjahres bezwang die Rheinhessen zum Saisonauftakt knapp, aber verdient mit 2:1 (1:0) und untermauerte seine Ambitionen als Bayern-Jäger. Vor 81 360 Zuschauern im Signal-Iduna-Park brannte das neu formierte Team von Trainer Thomas Tuchel zwar kein Feuerwerk ab, der Sieg durch den Doppelpack von Pierre-Emerick Aubameyang (17./89./Foulelfmeter) geriet aber nie ernsthaft in Gefahr. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Yoshinori Muto noch für die Mainzer. Gleichwohl blieb Dortmund für die 05er auch im elften Anlauf unbezwingbar (sieben Niederlagen/vier Remis). Der BVB ist seit insgesamt 22 Spielen hintereinander daheim ohne Niederlage.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0:2

Das war effektiv. Nach einer unruhigen Vorbereitung ist dem VfL Wolfsburg auch ohne den noch fehlenden Torjäger Mario Gomez der Saisonstart beim FC Augsburg vollauf geglückt. Neuzugang Daniel Didavi mit einem platzierten Linksschuss in der 35. Minute und Ricardo Rodriguez mit einem Freistoßtreffer kurz vor Schluss (89.) sorgten für das abgeklärt herausgespielte 2:0 (1:0) der Niedersachsen. Der neue FCA-Coach Dirk Schuster konnte bei seiner misslungenen Heimpremiere vor 26 172 Zuschauern allein mit dem Engagement seiner Mannschaft zufrieden sein. Fußballerisch aber war die Darbietung zu bieder, es fehlten Ideen und Durchschlagskraft.

Hamburger SV - FC Ingolstadt 1:1

Ingolstadts neuer Trainer Markus Kauczinski holte bei seinem Ligadebüt mit den Schanzern einen Punkt in Hamburg. Der FCI geriet zunächst in Rückstand. Beim 1:0-Führungstreffer für den HSV durch Neuzugang Bobby Wood offenbarte die Ingolstädter Defensive – das Prunkstück der Schanzer der vergangenen Saison – ungewohnte Schwächen. In der Offensive waren die Gäste über weite Strecken der Partie harmlos. Bis zur 79. Minute: Dann legte Hamburgs Cléber dem Ingolstädter Lukas Hinterseer den Ball unfreiwillig auf und der Stürmer schob aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein.

1. FC Köln - Darmstadt 98 2:0

Die Ligapremiere von Norbert Meier bei Darmstadt 98 ging gründlich schief. Die "Lilien" gerieten gegen teilweise furios aufspielende Kölner bereits in der 11. Minute durch Marcel Risse in Rückstand. Zuvor hatten bereits Leonardo Bittencourt und Neuzugang Artjoms Rudnevs große Chancen vergeben. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war der FC das bessere Team. In der 56. Minute unterbrach Schiedsrichter Patrick Ittrich die Partie wegen eines Unwetters. Nach einer Viertelstunde ging es weiter, und kurz nach Wiederbeginn sorgte Anthony Modeste mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Nach der überraschend starken vergangenen Saison bleibt für Darmstadt noch viel Luft nach oben.

FC Bayern - Werder Bremen 6:0

75.000 Zuschauer in der Münchner Fußball-Arena bejubelten beim Start der 54. Bundesligasaison in den besonders rasanten ersten Minuten ein Traumtor des Spaniers Xabi Alonso (9. Minute) und das rasch folgende 2:0 des letztmaligen Torschützenkönigs Robert Lewandowski (13.). Danach drosselte der Serienmeister kurz die Torproduktion. Doch nach der Pause legten die Münchner gleich wieder los. Gerade einmal 41 Sekunden waren in der zweiten Halbzeit gespielt, da schraubte erneut Lewandowski das Ergebnis für die spielfreudigen Münchner auf 3:0. Dann durfte sich beim 4:0 selbst Abwehrspieler Philipp Lahm in die Torschützenliste eintragen (66.). Franck Ribéry (73.) und wieder Lewandowski per Foulelfmeter (77.) sorgten für den Endstand.

