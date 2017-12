Schalke weiter: Meyer macht Kölns Fiakso komplett

NÜRNBERG - Schalke 04 und Mainz 05 haben es in das Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft. Drittligist SC Paderborn steht erstmals in der Runde der besten Acht.

Dieser Sieg für den FC Schalke 04 macht das Drama für den FC Köln komplett. © Ina Fassbender/dpa



Der FC Schalke 04 hat dank Max Meyer seine starke Hinrunde mit dem Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal gekrönt. Der Mittelfeldspieler erzielte am Dienstag den Siegtreffer per Kopf zum 1:0 (0:0) in einem Geduldsspiel gegen den 1. FC Köln. Damit blieben die in der Bundesliga auf Platz zwei stehenden Königsblauen auch im 13. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. Für die Kölner ist dagegen die total verkorkste Hinrunde komplett. In der Liga abgeschlagen auf dem letzten Platz, folgte nach dem Europa-League-Aus nun auch der Pokal-K.o. auf nationaler Bühne.

Damit konnte Kölns Interimscoach Stefan Ruthenbeck auch keine Eigenwerbung mehr betreiben. Es bleibt unklar, ob der Nachfolger des freigestellten Peter Stöger den FC auch in der Rückrunde betreuen wird. "Zum Schluss haben ein paar Körner gefehlt. Es gab die eine oder andere Möglichkeit, aber wir haben es nicht gut ausgespielt. Es fehlte ein bisschen was. Eine Scheiß-Niederlage, und wieder unnötig", sagte Ruthenbeck. Mit Blick auf die Rückrunde ergänzte Matthias Lehmann: "Wir glauben an das Wunder, auch wenn es verdammt schwer wird."

Mainz 05 - VfB Stuttgart 3:1 (0:1)

Ausgelassene Karnevalsstimmung kurz vor Weihnachten: Erleichtert feierten die Profis des 1. FSV Mainz 05 den versöhnlichen Jahresabschluss mit dem erstmaligen Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokals seit fünf Jahren. Nach zuvor fünf sieglosen Bundesligaspielen gab es gegen den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ein verdientes 3:1 (0:1) nach 0:1-Rückstand. Am Dienstagabend trafen Emil Berggreen (62. Minute), Abdou Diallo (71.) und Suat Serdar (90.+3) für das Team von Trainer Sandro Schwarz. Kapitän Christian Gentner (41.) hatte den VfB zuvor in Führung gebracht, danach verschossen die Schwaben beim Stand von 1:0 einen Elfmeter.

SC Paderborn - FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

Das Pokal-Märchen des SC Paderborn geht weiter: Der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga steht erstmals im Viertelfinale des DFB-Pokals. Denn am Dienstagabend verlor mit dem FC Ingolstadt erneut ein Zweitligist bei den Ostwestfalen, diesmal mit 0:1 (0:0). Ben Zolinski (56. Minute) erzielte vor 14 800 Zuschauern den entscheidenden Treffer für den letzten verbliebenden Drittligisten im Wettbewerb. "Das war überragend", lobte SC-Manager Markus Krösche.

