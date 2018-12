Schanzer bleiben auf Platz 18 - Pauli zerlegt Magdeburg

INGOLSTADT - Ingolstadt und Magdeburg verlieren am letzten Spieltag vor Weihnachten und verbringen dadurch die Winterpause auf dirtekten Abstiegsplätzen. Zeitgleich gewinnt Heidenheim auf der Bielefelder Alm.

Almog Cohen und seine Schanzer bleiben weiter im Tabellenkeller kleben. © dpa



FC Ingolstadt - SSV Jahn Regensburg 1:2 (1:1)

Der FC Ingolstadt überwintert in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer bitteren Derby-Niederlage gegen Jahn Regensburg auf dem letzten Tabellenplatz. Die Oberbayern mussten am Samstag beim 1:2 (1:1) gegen den Nachbarn aus der Oberpfalz im dritten Spiel unter Trainer Jens Keller die erste Niederlage hinnehmen. Mann des Tages vor 10.038 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark war der zweifache Jahn-Torschütze Hamadi Al Ghaddioui (28./75. Minute). Sonny Kittel glich in der 39. Minute für den seit 14 Partien sieglosen FC Ingolstadt zum 1:1 aus.

DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1:2 (1:1)

Der 1. FC Heidenheim bleibt ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt feierte am Samstag ein 2:1 (1:1) bei Arminia Bielefeld und liegt zum Jahresabschluss mit nunmehr 30 Zählern vier Punkte hinter dem Relegationsrang drei und sechs hinter dem Zweiten 1. FC Köln. Robert Andrich (43. Minute) und Denis Thomalla (55.) trafen für die Gäste. Tom Schütz (33.) hatte die Arminia in Führung gebracht.

FC St. Pauli - 1. FC Magdeburg 4:1 (1:1)

Der FC St. Pauli hat die Gunst der Stunde genutzt und einen erfolgreichen Jahresabschluss gefeiert. Im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg setzten sich die Hanseaten am Samstag dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient, wenn auch etwas zu hoch mit 4:1 (1:1) durch. Dadurch rückten die Hanseaten zumindest für einen Tag in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang drei vor. Vor 29546 Zuschauern im erneut ausverkauften Millerntor-Stadion erzielten Bernd Nehrig (17. Minute), Marvin Knoll (59./Foulelfmeter) und Dimitrios Diamantakos (63./90.+3) die Tore für die Kiezkicker, die nur eines der jüngsten 13 Punktspiele verloren haben. Für die eine Stunde lang gleichwertigen Magdeburger, die bisher erst ein Punktspiel gewonnen haben und weiter einen direkten Abstiegsplatz belegen, traf Michel Niemeyer (35.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

