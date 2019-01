Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Elfmeter und zweimal Rot: Fürth mit Fehlstart gegen Ingolstadt Der Start ins neue Jahr verlief für die SpVgg Greuther Fürth alles andere als nach Plan: Nach 90 Minuten muss sich das Kleeblatt dem Schlusslicht aus Ingolstadt geschlagen geben, dazu müssen die Fürther am kommenden Samstag in Paderborn auf Maloca und Seguin verzichten, die beide in der hektischen Schlussphase vom Platz flogen. Hier gibt es den Fehlstart in Bildern!

Das sind die zehn kuriosesten Wetten zu Super Bowl LIII! "Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas" - das ist die Regel Nummer eins, die im Zockerparadies gilt. Doch wussten Sie, dass es auch noch eine zweite Regel gibt? "Es gibt nichts, worauf man nicht wetten kann". Und das gilt auch für den Super Bowl. Wir haben herausgefunden, auf welche Ereignisse Zocker am Sonntag wetten können - und die skurrilsten Möglichkeiten zusammengefasst!

Zwischen Wunder und Stromausfall: So liefen die letzten zehn Super Bowls! Es ist das größte Endspiel im American Football: Der legendäre Super Bowl. In diesem einem Duell Anfang Februar entscheidet sich die Meisterschaft in der US-Profiliga NFL - und weil es um so viel geht, gab es schon viele legendäre Aufeinandertreffen. Wir blicken auf die zehn letzten Super Bowls zurück und erzählen Geschichten von Stromausfällen, mutigen Entscheidungen und dem ewigen Tom Brady.