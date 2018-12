Schanzer wollen weg von Platz 18 - Pauli hat Heimrecht

Cohens Ingolstädter empfangen den Jahn - Oenning-Team gastiert auf dem Kiez - vor 1 Stunde

INGOLSTADT - Was ist los in Liga zwei? Am Samstag hat der Tabellenachzehnte aus Ingolstadt den Jahn aus Regensburg in einem innerbayerischen Kräftemessen zu Gast. St. Pauli erwartet abstiegsbedrohte Magdeburger. Und auf der Alm trifft die dort ansässige Arminia auf die Sportfreunde aus Heidenheim.

dpa