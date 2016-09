Scharia statt Fifa: Schiedsrichterverbot in IS-Hochburg

Vor Beginn des Spielbetriebs in einer syrischen Fußball-Liga greift ein Gericht des Islamischen Staats durch. Spiele dürfen nur dann angepfiffen werden, wenn der Schiedsrichter nach den Regeln der Scharia pfeift. Der Sport selbst soll weiter erlaubt sein - vorausgesetzt, nichts trägt den Namen des Weltverbandes Fifa.

In der IS-Hochburg Deir ez-Zor sollen Schiedsrichter künftig nach den Gesetzen der Scharia pfeifen. © dpa



Berichten des Independent zufolge habe der IS in der Provinz Deir ez-Zor den Spielbetrieb verboten, da die Schiedsrichter nach Fifa-Regeln pfeifen - und nicht nach den Anordnungen Allahs. Ein Gericht der Terrormiliz hielt dies für nötig, da die Unparteiischen gemäß Fifa-Regularien nicht "nach dem urteilen, was Allah preisgab".

Die britische Menschenrechtsorganisation "Syrian Observatory or Human Rights" (SOHR) berichtet zudem, dass Befehlshaber des IS eigene Regeln aufgestellt haben sollen. Diese sehen beispielsweise vor, dass verletzte Spieler nach dem Prinzip des "Qisas", der Vergeltung, sich an ihren Gegenspielern rächen dürfen. Als Strafen für Verstöße kommen Auspeitschen oder Enthauptung in Frage.

