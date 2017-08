Schichtende bei den Schanzern: Walpurgis ist weg

Arbeitslos in der Audi-Stadt: Leitl soll's richten - vor 54 Minuten

INGOLSTADT - Der FC Ingolstadt hat sich von Trainer Maik Walpurgis getrennt. Beim Zweitliga-Letzten, der am Freitag im Duell der Punktlosen in Fürth gastiert, übernimmt mit Stefan Leitl ein Ex-Nürnberger vorübergehend die erste Mannschaft.

Das letzte Kommando: Maik Walpurgis ist als Trainer des FC Ingolstadt Geschichte. © dpa



Walpurgis hatte mit dem Absteiger die ersten drei Partien in der zweiten Liga verloren. "Nach dem schlechten Start in die Saison fehlt uns die Überzeugung, dass eine Trendwende in der bestehenden Konstellation eingeleitet werden kann", begründete Geschäftsführer Harald Gärtner den einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrates. Walpurgis hatte den FCI im vergangenen November als Nachfolger von Markus Kauczinski übernommen. Als Interimscoach fungiert gegen Fürth Stefan Leitl, der vormalige Amateurtrainer der Schanzer, der zwischen 1999 und 2001 als Spieler für den 1. FC Nürnberg aktiv war.

dpa