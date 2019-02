Schicksalsspiel in Hannover: Das wird für den FCN wichtig!

NÜRNBERG - Die Antwort darauf, ob das Match zwischen Hannover und dem Club ein "Abstiegsendspiel" sei, versuchte Michael Köllner gar nicht groß zu umschiffen. "Wer die Tabelle liest, wird unschwer erkennen, dass es um sehr, sehr viel geht," formulierte Nürnbergs Trainer also. Und wusste da bereits, worauf es heute (15.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de) ankommt.

Gegen Hannover muss der Club eine andere Leistung zeigen als zuletzt in Hamburg. © Sportfoto Zink / DaMa



Der FCN muss bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt gewinnen oder zumindest punkten. Verliert Nürnberg in Niedersachsen, rückt der erneute Sturz in die ungeliebte Zweitklassigkeit immer näher. Ob der FCN den Abstieg verhindern kann, scheint nach dem vergangenen Dienstag jedoch mehr als fraglich. Im Pokal gegen den HSV irritierte ein mehr als besorgniserregend auftretender Club sich und seine Fans. Klar ist: Tritt der Club in Hannover und darüber hinaus in der Saison noch öfter auf wie in Hamburg, wird er keinerlei Chance haben, die Klasse zu halten. Als "schwere Kost", "enttäuschend" und "noch in den Klamotten hängend" bezeichnete Michael Köllner den desolaten Pokal-Auftritt seines Teams noch am Donnerstag.

Erschütternd schwach, mut-, plan- und hilflos hat sich der Club im Achtelfinale präsentiert. Und den sanften Aufwärtstrend der vergangenen Wochen, wahrnehmen durfte man den in Mainz und gegen Bremen, damit konterkariert. Dass Michael Köllner das "Sch-Wort" auf der Pressekonferenz vor dem Keller-Clinch, der anstehenden Auswärtsaufgabe des Siebzehnten beim Achtzehnten, sogar zweimal verwendete, hatte damit zu tun, dass der Club in Hamburg "ein Gesicht zeigte, dass er sich in den nächsten Wochen nicht mehr leisten kann, zu zeigen". Massiven Verbesserungsbedarf muss man vor dem Spiel an der Leine bei fast allen Akteuren konstatieren. Zumindest abseits der Torhüterposition und der Innenverteidigung, in der Georg Margreitter aufgrund muskulärer Probleme erneut fehlen wird.

Ob das Abstiegsendspiel bei einen Punkt hinter dem Club notierten Niedersachsen für Michael Köllner ebenfalls ein Endspiel ist, der Aufstiegstrainer aus Fuchsmühl im Falle einer weiteren, erschütternden Niederlage gehen muss, bleibt abzuwarten. Für den Noch-Club-Coach gehe es, wie er sagt, in Hannover einzig darum, "eine gute Auswahl der Spieler zu treffen, die mit der nötigen Frische und Power ins Spiel kommen". Hatte man sich vor Hamburg und Hannover trotz der langen Reihe siegloser Spielen noch damit trösten können, einigermaßen wettbewerbsfähig zu sein, scheint das selbst auf Zweitliga-Niveau inzwischen mehr als fraglich.

Körperspannung, Aggressivität und funktionierende Außen nötig

Ansetzen muss der Club daher nicht mehr nur - wie vor den ordentlichen Leistungen in Mainz und gegen Bremen eingefordert - bei der defensiven Stabilität und seiner Chancenverwertung. Sondern bei viel substanzielleren Dingen. Man müsse im Krisen-Gipfel in Niedersachsen mit einer "guten Körperhaltung und Körperspannung auf den Platz kommen", fordert Köllner. Der Club-Coach ist sich indes sicher, in der wegweisenden Partie einen aggressiv auftretenden FCN zu sehen, der "von der ersten Sekunde zeigen wird, dass er gewillt ist, in Hannover Punkte mitzunehmen".

Nach verpatztem Doll-Start: Club-Gegner H96 im Check

Neben Körperspannung und Aggressivität braucht der Club im Keller-Gipfel funktionierende Außen. In Hamburg hatten sowohl Kevin Goden und Federico Palacios auf rechts als auch Enrico Valentini und Sebastian Kerk auf links im Vorwärts- und Rückwärtsgang keinerlei Auftrag und lieferten katastrophale Leistungen ab. Virgil Misidjan, der sich zuletzt mit Adduktorenproblemen herumschlug, den Hannoveranern in der Hinrunde aber großes Kopfzerbrechen bereitete, könnte ein Akteur sein, der den FCN in diesem Bereich nach vorne bringt. Angesagt im Abstiegskampf sind "Mut, Entschlossenheit und Mumm in den Knochen" (Köllner). Die entscheidende Frage wird indes sein, welches der taumelnden Teams es schafft, "seine aktuelle Verfassung abzustreifen", sagt Köllner. Ist es sein Club, hat dieser im Klassenkampf wieder alle Chancen.

