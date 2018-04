Schmucklos gegen Sevilla: FCB nullnullt sich ins Halbfinale

Seriöser Auftritt reicht den Bayern zum Einzug in die Vorschlussrunde - vor 29 Minuten

MÜNCHEN - Der FC Bayern München steht nach einem Jahr Pause wieder im Halbfinale der Champions League. Gegen den FC Sevilla genügten dem Deutschen Meister nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel ein solider, mitunter unterkühlter Auftritt und ein 0:0.

Hauptsache Halbfinale: Franck Riberys Bayern glänzten gegen Sevilla nicht, stehen in Europas Königsklasse aber dennoch in der Runde der letzten Vier. © dpa



Hauptsache Halbfinale: Franck Riberys Bayern glänzten gegen Sevilla nicht, stehen in Europas Königsklasse aber dennoch in der Runde der letzten Vier. Foto: dpa



Als Sieg gegen den modernen Fußball hatte der Dienstagabend nicht herhalten können, aber immerhin waren da in ihren Champions-League-Viertelfinalspielen der superreiche FC Barcelona und das supersuperreiche Manchester City ausgeschieden.

Triple-Träume in Fröttmaning

Überraschungen waren das allemal und damit der ebenfalls einigermaßen solvente FC Bayern München zumindest gewarnt vor seinem Rückspiel am Mittwoch gegen den FC Sevilla. Nach dem 2:1 im Hinspiel und mit Blick auf ein mögliches Halbfinale waren die Chancen auf ein schönes Ende des Fußballjahres mit drei Titeln wieder gestiegen. Es fehlten nur noch zwei seriöse Halbzeiten gegen die in diesem Wettbewerb vergleichsweise unerfahrenen Spanier. Vor 70.000 Zuschauern gelang dann genau das, weshalb der FC Bayern kurz vor dem Saisonende immer noch die Möglichkeit hat, alle möglichen Pokale dieser Spielzeit zu gewinnen.

Den ersten Titel hatten sie am Wochenende eher nebenbei feiern müssen. Jupp Heynckes, ihr baldiger Ex-Trainer, durfte zwar immer wieder betonen, dass für ihn als Spieler die Deutsche Meisterschaft der wichtigste Wettbewerb war, wirklich zuhören aber wollte ihm in der Fußball-Republik niemand. Zu offensichtlich die Überlegenheit der Münchner im nationalen Geschäft, als sie in Augsburg alles klar gemacht hatten, nahm das der Rest des Landes mit einem Schulterzucken.

Es hatte ihnen beim Erfolg in der mittelbaren Nachbarschaft ja eine verbesserte B-Mannschaft gereicht, um sich die sechste Meisterschaft in Serie zu sichern. Gegen Sevilla kehrten sie dann zurück zur Ernsthaftigkeit und deshalb Franck Ribery, Thomas Müller, Mats Hummels, Javi Martinez und Robert Lewandowski zurück in die Startelf. Erinnerlich waren ja neben dem 2:1-Erfolg vom Hinspiel vor allem die Schwierigkeiten, die die Münchner auf dem Weg dorthin hatten. Nun wollte man sich dieses angeblich leichteste Los im Viertelfinale nicht noch nachträglich zu erschweren.

Mercado hat Glück, der FCB nicht

Nach zwei Minuten hätte diese Aufgabe unbedingt leichter werden müssen, aber Schiedsrichter William Collum aus Schottland verzichtete nach einem Foul am durchgebrochenen Lewandowski darauf, Gabriel Mercado die Rote Karte zu geben. Die Münchner sahen jetzt erst einmal so souverän und gefährlich aus, wie es sich für eine Mannschaft gehört, die eine Ahnung davon entwickelt hat, was diese Saison noch mit ihnen vorhaben könnte. James setzte einen Freistoß knapp über die Latte (4.), Lewandowski machte selbiges mit einem Kopfball. Die Gäste beschränkten sich zunächst darauf, Lewandowski weh zu tun – mehrmals blieb der Angreifer nach Zweikämpfen am Boden zurück.

Mit zunehmender Dauer aber versuchte sich Sevilla pflichtschuldig selbst am Spiel nach vorne und sahen die Bayern plötzlich nicht mehr ganz so souverän aus. Wirklich gefährlich aber wurde es nur, wenn die Hausherren im Angriff waren. Hummels zirkelte einen Ball aus 16 Metern knapp am Toreck vorbei (34.), Ribery ersetzte nach Vorarbeit Robbens jede Präzision durch Wucht und scheiterte deshalb aus sieben Metern an David Soria (38.).

Dann war Pause und das Publikum schaute gebannt auf die Arena-Leinwänder, auf den Spielbilder das nächste Fußball-Wunder ankündigten: Juventus Turin führte nach einer 0:3-Hinspielniederlage plötzlich 2:0 bei Real Madrid. Es herrschte in Fröttmaning eine Atmosphäre wohligen Schauderns – man ahnte, was passieren könnte, wenn. Man ahnte es noch ein wenig mehr, als nach knapp einer Stunde ein Freistoß Sevillas erst auf dem Kopf von Joaquin Correa landete und von dort an der Latte des Münchner Tores. Kurz darauf blendete die Stadionregie das nächste Ergebnis ein: Juve führte tatsächlich 3:0.

Seriös geht's weiter

Spätestens jetzt entschied Heynckes, dass nicht auch seine Münchner Teil der großen Überraschungs-Erzählung sein sollten in den nächsten Tagen. Mit der Einwechslung von Thiago für Franck Ribery verstärkten die Münchner die Mittelfeldzentrale, ganz hinten war nun auch der Befreiungsschlag ein anerkanntes Mittel der Verteidigung. Nur keine Experimente mehr. Dieser Ansatz ging auf, sie hatten zwei seriöse Halbzeiten notwendig, sie lieferten zwei seriöse Halbzeiten. Mehr war da nicht, aber das genügte in dieser Woche schon, um sich zu einem ernsthaften Titelanwärter in der Champions League zu machen.

Fadi Keblawi