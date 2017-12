Personalprobleme und eine schwache Vorstellung in Wolfsburg. Bei den Thomas Sabo Ice Tigers hing man zuletzt ein wenig durch, doch das soll sich gegen die Kölner Haie ändern. NZ-Sportredakteur Florian Jennemann mit den Infos vor der prestigeträchtigen Partie in der Domstadt.

Was für ein wichtiger Heimsieg für die SpVgg Greuther Fürth. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft von Damir Buric den 1. FC Heidenheim und sammelt drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Spieler mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Montag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".