Blutspenden ist eine gute Sache. Für die Club-Profis war es zum Einstieg in die Vorbereitung auf die Rückrunde allerdings primär ein Pflichtprogramm. Der Laktattest, den ein feixender und laufstarker Thorsten Kirschbaum und seine Vorderleute am 3. Januar absolvierten, wird Aufschluss darüber geben, wie fit die Schwartz-Schützlinge über die Weihnachtsferien gekommen sind.

Weihnachten ist vorbei, Silvester auch. Für Fürths ferienmüde Zweitliga-Protagonisten ging es am 3. Januar wieder auf den Trainingsplatz. In der winterlichen Kleeblattstadt will die Spielvereinigung in den kommenden Wochen die Grundlagen dafür legen, dass man möglichst erfolgreich in die Rückrunde startet. Ein neuer Abwehrmann könnte dabei helfen. Die besten Bilder! Und weil sie schön schneebedeckt sind - diesmal auch weitgehend freigeräumt von Kommentaren.