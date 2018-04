Schon wieder: Bayern München ist Deutscher Meister

NÜRNBERG - Die "Überraschung" ist perfekt, die Bayern haben es geschafft. Fünf Spieltage vor Saisonende krönen sich die Münchner in Augsburg zum deutschen Meister. In der Abstiegszone trennen sich Köln und Mainz unentschieden. Labbadia siegt erstmals mit Wolfsburg. Der Spieltag am Samstag!

Der FC Bayern München machte am Samstag seine 28. Meisterschaft perfekt. © Sven Hoppe/dpa



FC Augsburg - FC Bayern München 1:4 (1:2)

Der FC Bayern hat seine 28. deutsche Meisterschaft perfekt gemacht. Durch den 4:1 (2:1)-Sieg beim FC Augsburg am Samstag haben die Münchner ihren sechsten Meistertitel nacheinander schon vor den restlichen fünf Spieltagen der Fußball-Bundesliga sicher.

Das Team von Trainer Jupp Heynckes hatte in Augsburg wenig Mühe. Zwar ging der Gastgeber durch ein Eigentor von Niklas Süle (18. Minute) in Führung, doch München drehte die Partie durch die Treffer von Corentin Tolisso (32.) und James (38.). Nach dem Wechsel trafen Arjen Robben (62.) und Sandro Wagner (87.).

Der FC Bayern feierte den frühen Titelgewinn aus eigener Kraft und musste nicht auf das Spiel des Tabellenzweiten Schalke 04 am Abend warten. Nur zweimal war der deutsche Fußball-Rekordchampion schneller. Der früheste Titelgewinn in der Bundesliga-Historie gelang den Bayern in der Saison 2013/14 – damals schon am 27. Spieltag.

Die Bayern dominieren die Liga bereits im sechsten Jahr in Folge und setzten damit eine weitere Bestmarke. Zuletzt war es 2012 in Borussia Dortmund einem anderen Verein gelungen, den nationalen Titel zu gewinnen.

Eine ganz besondere Meisterschaft war es für Heynckes. Der Fußball-Lehrer kam im Oktober viereinhalb Jahre nach seinem bis dahin letzten Bayern-Engagement aus dem Ruhestand und wurde Nachfolger des gefeuerten Carlo Ancelotti. In der Tabelle hatte München damals fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund.

Ein außergewöhnlicher Rekord-Titel war es am Samstag auch für Franck Ribéry. Mit seiner achten Meisterschaft mit dem FC Bayern hat der in Augsburg spät eingewechselte Franzose in der Bundesliga-Bestenliste mit den früheren Münchner Stars Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger gleichgezogen.

Hamburger SV - FC Schalke 04

1. FC Köln - FSV Mainz 05 1:1 (1:0)

Im Duell des Tabellenvorletzten gegen den 16. aus Mainz köpfte Nationalspieler Jonas Hector früh das 1:0 für Köln (7.). Kurz nach dem Seitenwechsel glich Pablo De Blasis für den FSV aus (50.). Anschließend hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer, doch es blieb beim Remis, das vor allem den Kölnern nicht weiterhilft. In der Nachspielzeit sah der Mainzer Giulio Donati die Gelb-Rote Karte.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Der VfL Wolfsburg erwischte im Breisgau einen Traumstart. Daniel Didavi brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute mit einem präzisen Flachschuss in die linke Ecke in Führung und legte in der Schlussphase noch ein zweites Tor nach (83.). Bei Freiburg stand Nils Petersen in der Startelf, nachdem seine Gelb-Rote Karte aus dem Spiel beim FC Schalke 04 am Freitag annulliert worden war. Für große Torgefahr sorgte der SCF-Topstürmer nicht. In der vierten Minute der Nachspielzeit scheiterte er mit einem Handelfmeter an VfL-Keeper Koen Casteels.

Borussia M'Gladbach - Hertha BSC Berlin 2:1 (0:1)

Borussia Mönchengladbach hat seine Chancen auf die Europa-League-Teilnahme mit dem 2:1 (0:1) gegen Hertha BSC gewahrt. Joker Thorgan Hazard machte den Sieg am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit seinen Treffern zum 1:1 in der 75. und per Foulelfmeter in der 79. Minute perfekt. Mit nun 40 Punkten darf die Borussia Richtung internationales Geschäft schauen. Die Berliner vergaben Chancen zuhauf und bleiben bei 36 Zählern. Salomon Kalou (40.) hatte die Hertha in Führung gebracht. Gladbach beendete seine Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Hannover 96 - Werder Bremen 2:1 (2:0)

Hier geht's zum ausführlichen Spielbericht des Freitagsspiels.

