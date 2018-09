Schützenfest für den FCN: Nicht nur Knöll rockt in Roth

Torhungriger FCN feiern 17:1 bei der TSG - Knöll und Engelhardt treffen im Gleichschritt - vor 19 Minuten

ROTH - Der Ausflug zur TSG Roth, den der FCN an einem milden Spätsommerabend unternahm, dürfte dem Team von Michael Köllner richtig Spaß gemacht haben: Beim 17:1 gegen den Bezirkligisten ließ es ein auch gegen den unterklassigen Gegner ehrgeiziger Erstliga-Rückkehrer mächtig krachen. Im Fokus stand auch das gelungene Debüt zweiter Nürnberger Neuzugänge.

Knöll lässt's knallen: Doch nicht nur das vom HSV zum Club gekommene Sturmtalente zeigte sich beim Freundschaftsspiel in Roth in großer Torlaune. © Sportfoto Zink / DaMa



Dass der Bundesliga-Rückkehrer am Ostring die Oberhand behalten würde, stand außer Frage. Das Personal mit dem der Altmeister der in der rund 30 Kilometer entfernten Kreisstadt ansässigen Turn- und Sportgemeinschaft seine Aufwartung machte, sollte gleichwohl verdeutlichen, dass der Club ernsthaft gedachte, den Sechs-Klassen-Unterschied im ihm wohlgesinnten Umland auch kenntlich zu machen, was ihm schließlich auch formidabel gelang. In Abwesenheit der Nationalspieler Petrak, Salli und Löwen (U21) kamen sowohl im ersten wie auch im zweiten Durchgang zahlreiche Spieler zum Einsatz, die sich in Berlin und gegen Mainz im Aufgebot des FCN befunden hatten.

Und dauerte es nach dem Anstoß - ausgeführt von Meisterspieler Heiner Müller - auch nur 51 Sekunden, bis es in einer etwas unübersichtlichen Situation wohl Törles Knöll war, der den Ball nach einer Hereingabe von Goden ins TSG-Tor bugsierte.

Eric Engelhardt, der neben Knöll im Angriff aufgebotene Torjäger der Nürnberger Regionalliga-Vertretung, wollte seinem Sturmpartner natürlich nicht nachstehen, ging von der Strafraummarkierung ebenfalls seiner Lieblingsbeschäftigung nach und stellte rasch auf 3:0 (6.). Kurz darauf war gegen den von der konsequenten und druckvollen Spielweise der Profis über die Außen überforderten Bezirksligisten wieder Knöll der Kanonier – 3:0 (11.)!

Feiern lassen durfte sich von den zahlreichen Club-Fans jedoch nicht nur junge, vor der Saison vom Hamburg gekommene Torjäger, der schon in der Saisonvorbereitung mit gehobenen Abschlussqualitäten auf sich aufmerksam gemacht hatte. Applaus gab es auch für den Assistgeber. Dass Matheus Pereira, den Brasilianer hatte die Nürnberger am Freitag erst zwei Minuten vor Ende der Transferfrist als neunten Neuzugang unter Dach gebracht, brilliante Ballfertigkeiten besitzt, sollte auch im Anschluss auffällig werden. Die quirlige, technisch versierte Leihspieler aus Lissabon war es denn auch, die - nachdem Knöll zwischenzeitlich einen Dreierpack geschnürt hatte (16.) - mit einem herrlichen Freistoß das 5:0 auf die Anzeigetafel brachte: Gezirkelt aus rund 20 Metern sauste die Kugel ins Kreuzeck - ein Tor zum Zungeschnalzen (19.)!

Die Abstände zwischen zwischen den Treffern wurden, da Roth die Außenbahnen nicht geschlossen bekam, nun immer kürze - auch, weil der Club nicht nachlässiger in seinem Drang nach vorne und der Chancenverwertung wurde. Weil nicht nur Pereira, der im Offensivbereich behände von links nach rechts rochierte, sondern auch Knöll weiterhin Lust am Toreschießen hatte, war - initiiert von der Sporting Leihgabe - in der 22. Minute das halbe Dutzend voll: Vorarbeit Pereira, Abschluss Knöll, Abstauber Bauer. Auch wenn Philipp Kellner, der bemitleidenswerte TSG-Schlussmann, alles Tat, um dem sich früh schon anbahnenden Schützenfest Einhalt zu gebieten, ging dies mit unerbittlicher Konsequenz weiter: Knöll, Pereira und Engelhardt ließen für das Köllner-Team die Treffer sieben, acht und neun folgen (24., 31., 32).

Den Halbzeitstand sollte dies freilich nicht bedeuten: Knöll, der als Fünffach-Torschütze in die Kabine ging, erneut Engelhardt, setzten mit ihren Toren ein 11:0 in diesen Spielbericht.

Der Siebtligist wird die Pause genossen haben - und nachdem sie vorbei war, beim FCN anstelle von Perereira mit dem ebenfalls just verpflichteten Virgil Misidjan der zweite Akteur auf dem Feld, für den sich die rot-schwarzen Anhänger an diesem lauen Septemberabend besonders interessierten. Mit dem vom bulgarischen Erfolgsclub Rasgrad gekommenen Niederländer auf dem Platz sollte es fast schon erstaunliche neun Minuten dauern, ehe der junge Simon Rhein auf schöner Vorlage von U21-Buddy Engelhardt per Kopf ebenso schön das 12:0 markierte.

Hatte die TSG, die nach der Pause in der Abwehr auf eine Sechserkette umgestellt hatte, das wüste Toreschießen von Knöll, Engelhardt und Konsorten nach Wiederbeginn noch einigermaßen gut unterbinden können, nahm die Club-Offensive nun wieder Fahrt auf. Knöll bediente Engelhardt – wieder drin! Keine Minute, nachdem Timothy Tilmann dem Bezirkligisten das nächste Gegentor eingeschenkt hatte, hieß es auch schon 15:0. Engelhardt, der damit mit Knöll im teaminternen Budenmacher-Wettbewerb gleichzog, zeichnete dafür verantwortlich. Hervorzuheben ist der Vorlagengeber. Sein Name: Virgil Misidjan, der dem U21-Goalgetter gekonnt assistiert hatte.

Nach einigen Wechseln auf Club-Seite - auch die etablierten Valentini, Margreitter, Mühl, Behrens, Kubo und Ishak bekamen in der Schlussviertelstunde etwa noch ein wenig Einsatzzeit - wurde am Endergebnis geschraubt. Nachdem Kubo nach Mühls Alu-Treffer verwertet hatte, schraubte Behrens dieses auf 17:0 hoch (82., 85.). Das letzte Wort sollte jedoch dem Gastgeber vorbehalten werden. Sven Müller erzielte den Ehrentreffer (87.).

apö