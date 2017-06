Schützenfest in Nürnberg: DFB-Elf siegt fulminant

NÜRNBERG - Beste Stimmung in Nürnberg: Die deutsche Nationalmannschaft schlägt San Marino in der WM-Qualifikation mit 7:0. Bleibenden Eindruck hinterließ vor 32.467 Zuschauern vor allem ein Nationalmannschafts-Spätzünder - und ein Ex-Cluberer betrat dann in der zweiten Hälfte auch noch den Rasen.

Der dreifache Wagner: Der Hoffenheimer Stürmer traf in seinem ersten Pflichtspiel für die deutsche Nationalmannschaft gleich drei Mal. © dpa



13:0, 6:0, 8:0 – das waren die bisherigen Ergebnisse, wenn sich die deutsche Fußballnationalmannschaft mit der von San Marino traf, irgendwo in diesem Rahmen wollte man sich am Samstagabend auch in Nürnberg wieder finden. Dass Joachim Löws Auswahl aich ihr sechstes Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft in Russland gewinnen würde, stand ja vorher fest, es ging nur um die Höhe des Sieges – und natürlich darum, das Publikum ordentlich zu unterhalten.

Das gelang beim 7:0 (4:0)-Erfolg, das Publikum präsentierte sich an einem warmen Sommerabend in guter Laune und dankbar. Und die Perspektiv-Nationalmannschaft mit überwiegend noch wenig bekannten Gesichtern, die nun zum Confederations Cup nach Russland reist, mühte sich um gute Unterhaltung. Insgesamt: ein kurzweiliger, angenehmer Fußball-Abend - vor immerhin doch 32.467 Zuschauern, was ziemlich genau der Einwohnerzahl von San Marino entspricht.

Sie mussten ihr Kommen nicht bereuen. Und anders als noch 2007 beim ersten Gastspiel der San-Marinesen in Franken dauerte es nicht bis kurz vor der Pause, ehe das Preisschießen begann. Kapitän Julian Draxler eröffnete es schon nach elf Minuten mit dem 1:0, fünf Minuten später war Sandro Wagners sehnlichster Wunsch erfüllt. Der frühere U21-Europameister, dessen Karriere nach 2009 ein paar Irrungen und Wirrungen einschlug, ist mit 29 Jahren tatsächlich noch Nationalspieler geworden – und erzielte in Nürnberg per Kopf nach Joshua Kimmichs Flanke sein erstes Länderspieltor, dem das zweite prompt folgte. Flanke Kimmich, Ablage Amin Younes, 3:0 (29.) - der Abend hatte Fahrt aufgenommen.

Man sah hübsche Kombinationen einer Mannschaft, die – erstmals seit Jahrzehnten – mit elf Spieler aus elf verschiedenen Klubs gestartet war. Julian Brandts Pirouetten lösten Applaus aus, Deutschland agierte zielstrebig und mit Tempo, aber manchmal war es so eng im Strafraum, dass sich die Spieler gegenseitig auf den Füßen standen. San Marinos sympathische Auswahl versuchte es mit zwei Fünferketten vor dem jungen Torwart Elia Benedettini, der sich ein paar Mal waghalsig in die Laufbahn des Balles warf, das Bemühen, noch größeren Flurschaden zu verhindern, zeichnete die Außenseiter nachhaltig aus, auch wenn das Unterfangen zunehmend aussichtsloser geriet.

Das vierte Tor glückte Amin Younes von Ajax Amsterdam eher unabsichtlich, der Ball fiel ihm unverhofft vor die Füße (39.), direkt nach Seitenwechsel erhöhte Shkodran Mustafi im Nachsetzen zum 5:0 – der Verteidiger des FC Arsenal bildete ansonsten die Ein-Mann-Defensive von Löws Team, das in einer Art 1-3-4-2-System agierte (soweit derlei taktische Formationen überhaupt von Belang waren). Hinter Mustafi stand der Torwart des FC Barcelona, aber statt Marc-Andre ter Stegen hätte man auch einen Sack Reis ins Tor stellen können, ohne dass viel passiert wäre. San Marinos tapfere Elf überschritt selten die Mittellinie.

Nach 55 Minuten schickte Löw einen Ex-Nürnberger ins Spiel, Marvin Plattenhardt, der in der B-Jugend des Clubs begann und 2014 zur Hertha wechselte, durfte an seiner ehemaligen Wirkungsstätte am munteren Spielchen teilhaben. Eine Rückkehr nach Nürnberg als Nationalspieler – das hatte ihm auch nicht jeder zugetraut.

Nach dem Achtungserfolg von 25 Minuten ohne Gegentor musste San Marino durch Julian Brandts feinen Kopfball – wieder war Kimmich der Vorbereiter – das 0:6 quittieren (72.). Anschließend durfte Leipzigs Diego Demme seine ersten Schritte als Nationalspieler machen, und dann ist sogar ein Spiel gegen San Marino etwas Besonderes. Für Sandro Wagner war es das sowieso: Per Kopfball erzielte der Hoffenheimer noch sein drittes Tor und erhöhte auf 7:0 (85.). "Oh, wie ist das schön", sang der Anhang. Zum Länderspiel zu gehen, war doch nicht die schlechteste Idee.

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Mustafi, Hector (55. Plattenhardt) - Can - Goretzka, Draxler (75. Demme) - Brandt, Younes - Stindl (55. Werner) - Wagner

San Marino: E. Benedettini - Bonini, Della Valle, Biordi, Cesarini (87. Brolli), Palazzi - A. Golinucci, Cervellini, Mazza (69. Bernardi), Zafferani - Rinaldi (78. Hirsch)

Tore: 1:0 Draxler (11.), 2:0 Wagner (16.), 3:0 Wagner (29,), 4:0 Younes (39.), 5:0 Mustafi (47.), 6:0 Brandt (72.), 7:0 Wagner (85.) | Gelbe Karten: Bonini, Mazza | Schiedsrichter: Petrescu (Rumänien) | Zuschauer: 32.467.

Hans Böller