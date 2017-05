Schwabach, Natz und mehr: Der Sommerfahrplan des FCN

Am 23. Juli kommt ein Bundesligist zum ersten Spiel im Max-Morlock-Stadion - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kaum ist die Spielzeit 2017/17 vorbei, richtet der 1. FC Nürnberg seinen Blick bereits nach vorne. Am Mittwoch veröffentlichte der Club den aktuellen Planungsstand der Sommervorbereitung - mit einem echten Highlight.

Geht in seine erste Sommervorbereitung mit den FCN-Profis: Michael Köllner. © Sportfoto Zink / DaMa



Trainingsauftakt am Valznerweiher ist demnach am 19. Juni, das macht nach dem letzten Auftritt in Kaiserslautern am Sonntag in der Summe rund vier Wochen Urlaub für die Profis von Trainer Michael Köllner. Bis zum letzten Juli-Wochenende schleift der Oberpfälzer an der Verfassung seiner Spieler, dann steht der erste Spieltag der Zweitliga-Saison 2017/18 auf dem Programm.

Am 23. Juli steigt dafür die Generalprobe: Erstmals wird der Club dann im Max-Morlock-Stadion auflaufen, Gegner im Testspiel ist Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Natürlich bezieht der FCN auch heuer wieder Station im Ausland: Vom 7. Juli an schwitzen Köllners Jungs eine Woche lang in Südtirol, genauer gesagt in der italienischen 3000-Einwohner-Gemeinde Natz.

Die Termine im Überblick:

- Montag, 19.06.: Trainingsauftakt am Sportpark Valznerweiher (Uhrzeit noch offen)

- Freitag, 23.06.: Testspiel beim SC 04 Schwabach (19 Uhr)

- Dienstag, 27.06.: Testspiel (Gegner, Ort und Uhrzeit noch offen)

- Freitag, 07.07.: Beginn Trainingslager in Natz (Südtirol)

- Dienstag, 11.07.: Testspiel im Trainingslager (Gegner noch offen)

- Samstag, 15.07.: Testspiel im Trainingslager (Gegner noch offen)

- Sonntag, 16.07.: Ende Trainingslager

- Sonntag, 23.07.: Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach im Max-Morlock-Stadion (13.30 Uhr)

- Freitag bis Montag, 28.07. bis 31.07.: Erster Spieltag in der 2. Bundesliga