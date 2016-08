Schwartz streicht freien Tag - Testspiel gegen Ingolstadt

Club-Coach erklärt: "Man kann jetzt natürlich nicht einfach zum Alltag übergehen" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehr Training und ein Freundschaftsspiel am Donnerstag gegen den FC Ingolstadt: Club-Coach Alois Schwartz hat nach der Schmach von Braunschweig seiner Mannschaft einen freien Tag gestrichen. "Man kann natürlich jetzt nicht einfach zum Alltag übergehen", erklärte Schwartz.

"Die Mannschaft packt sich an die eigene Nase": Alois Schwartz will nun auch auf dem Trainingsplatz eine Reaktion seiner Spieler sehen. © Sportfoto Zink / DaMa



"Ich erwarte mehr Gegenwehr und Leidenschaft", hatte Alois Schwartz nach der Blamage bei Eintracht Braunschweig noch gesagt - nun will er eben diese Tugenden im Training sehen. In einem zusätzlichen Training, wohlgemerkt: Denn der Trainer des 1. FC Nürnberg hat einen ursprünglich freien Tag seiner Mannschaft gestrichen.

"Man kann natürlich jetzt nicht einfach zum Alltag übergehen. Wir werden jetzt auch am freien Tag trainieren", kündigte Schwartz an. Für Dienstagnachmittag setzte der Club-Coach eine Einheit an. "Wir haben darüber geredet, die Mannschaft packt sich an die eigene Nase", sagte Schwartz dem BR, "ich glaube, das ist der beste Weg." Ansonsten verläuft die Fehleranalyse in Ruhe und ohne Panik - doch auf dem Platz soll natürlich eine Reaktion gezeigt werden. Jetzt wird also noch intensiver trainiert.

Doch nicht nur zusätzliches Training, auch ein Spiel wurde angesetzt: Am Donnerstag bestreitet der 1. FCN in Kösching ein Testspiel gegen den Bundesligisten FC Ingolstadt. Dann will Schwartz ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen.

