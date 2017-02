Schwartz will Braunschweig-Klatsche korrigieren

Im Hinspiel gab's ein 1:6 - Mühl ist angeschlagen, Djakpa eine Option - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Hinspiel geriet zum Debakel: Nach dem 1:6 in Braunschweig nahm sich der FCN früh die erste Krise unter dem Trainer Alois Schwartz. Es folgten drei Niederlagen in Serie. Erst danach begann ein Aufschwung, der das, was Schwartz sich jetzt vor dem Rückspiel gegen die Eintracht wünscht, realistisch erscheinen lässt: "Wiedergutmachung".

1:6? Stimmt, da war ja was! Mittlerweile ist der Kopf von Club-Coach Alois Schwartz jedoch wieder oben. © Sportfoto Zink



Nur 24.000 Menschen wollen dabei sein, wenn am Freitagabend die Spitzenmannschaft Eintracht Braunschweig im Nürnberger Stadionachteck vorbeischaut. Erwartet hatten sie sich vielleicht auch beim FCN ein wenig mehr Begeisterung für die eigene Mannschaft, die beim 3:2 in Heidenheim sowohl jugendlich als auch erfolgreich daher kam.

Verstehen kann Alois Schwartz diejenigen, die lieber daheim bleiben, aber auch ein bisschen: Nur drei von neun Heimspielen hat der Club in dieser Saison gewinnen können, zuletzt gab es ein 1:2 gegen Dynamo Dresden. "Mau" nennt der Trainer dieses Bilanz und überlegt sich, ob man an die Thematik "Heimspiel" vielleicht einmal mit einem etwas anderen Ansatz herangehen sollte - welcher das sein könnte, verrät Schwartz natürlich nicht, aber das seine Mannschaft Probleme hat, wenn von ihr erwartet wird, das Spiel zu machen, hat auch er erkannt.

Auswärts läuft es viel besser, in dieser Tabelle ist der Club nach dem 3:2 in Heidenheim sogar Spitzenreiter. Große Veränderungen wird Schwartz des Sieges wegen auch nicht vornehmen in seiner Startelf. Einzig Lukas Mühl (Oberschenkelprobleme) ist angeschlagen, fällt er aus, rückt Ondrej Petrak nach seiner Gelbsperre zurück in die Mannschaft.

Ebenfalls noch nicht endgültig sicher ist sich Schwartz, wen er als Linksverteidiger vertraut. Laszlo Sepsi ist zwar weiterhin verletzt, Neuzugang Constant Djakpa aber ist nach seiner ersten kompletten Trainingswoche zu einem Konkurrenten für Dennis Lippert geworden, auch wenn das Debüt des 20-Jährigen in Heidenheim eigentlich keine Argumente lieferte, ihn gleich wieder auf die Bank zu setzen.

Salli und neue Vorzeichen

Nur von der Tribüne aus zusehen wird Edgar Salli, der Afrika-Cup-Sieger, der spätestens am Freitag zurück in Nürnberg erwartet wird. Salli war einer jener Spieler, die das Debakel im Hinspiel in Braunschweig von Beginn an auf dem Platz erlebt haben.

Wenn am Freitag angepfiffen wird, stehen von der damaligen Anfangsformation wohl nur noch drei Spieler (Even Hovland, Hanno Behrens und Tobias Kempe) auf dem Platz. Es sind also neue Vorzeichen, was auch damit zu tun hat, dass die Eintracht nur sehr schwer zur Form von vor der Winterpause zurückfindet, zuletzt leistete man sich im eigenen Stadion ein 1:2 gegen den FC St. Pauli.

