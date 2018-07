Schweden gegen Portugal: Ex-Club-Profi will das Viertelfinale

Am Abend treffen Kolumbien und England im letzten Achtelfinale aufeinander - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - So langsam wird es heiß: Die Runde der letzten 16 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland neigt sich dem Ende zu. Eins ist jetzt schon klar: Mit Schweden oder der Schweiz macht in jedem Falle ein Außenseiter das Ticket für das Viertelfinale klar. Jubelt am Ende ein ehemaliger Nürnberger? Der Live-Ticker gibt die Antwort!

+++ Hier geht's zum Live-Ticker +++